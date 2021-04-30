منظمة السياحة الكورية تطلق خدمة للتعريف بسحر السفر إلى كوريا

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في الآونة الأخيرة، أطلقت منظمة السياحة الكورية مبادرة "مجموعة مراسلي وسائل التواصل الاجتماعي العالمية لعام 2021"، والتي ستعلم العالم بسحر السفر إلى كوريا الجنوبية. تألفت مجموعة المراسلين العالميين لهذا العام من 117 مؤثرا أجنبيا يعيشون في كوريا الجنوبية من 33 دولة بما في ذلك الصين واليابان وهونغ كونغ وتايلاند والولايات المتحدة وروسيا. ويبلغ عدد المتابعين والمشتركين في وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وانستغرام وتيك توك وويبو التي يديرها هؤلاء المراسلون حاليا حوالي 9 ملايين.

يذكر أنه في الرابع والعشرين من هذا الشهر، تم أقامة حفل إطلاق الاندماج عبر الإنترنت ودون الاتصال بالإنترنت تحت العنوان الفرعي "حفل الإطلاق الرقمي للجميع للاستمتاع بأمان معا". وفي هذا اليوم، قام المراسلون الذين زاروا خمس مدن تشكل محورا سياحيا، هي: كانغ ننغ وآن دونغ وجونجو وموكبو وبوسان، قبل حفل الافتتاح، بتقديم جاذبية المعالم السياحية التي قاموا بتغطيتها في الوقت الفعلي باستخدام "زوم"، منصة مؤتمرات الفيديو.

وبالإضافة إلى ذلك، في حفل الافتتاح في ذلك اليوم، تم تعيين شخصية مؤثرة افتراضية اسمها '' لوي'' بوجه مصنوع بتقنية الذكاء الاصطناعي كسفير فخري للعلاقات العامة. وعرضت "لوي"، وهي تكتسب شعبية كبيرة على موقع يوتيوب، مقطع الفيديو الترويجي الذي شاركت فيه للصحفيين، ومن المتوقع أن تلعب دورا في الترويج للعديد من مناطق الجذب الكورية مثل مدينة إن تشون السياحية الذكية.

الجدير بالذكر أن مجموعة من المراسلين الأجانب غطت العام الماضي ما مجموعه 24 وجهة سياحية محلية وروّجت 5842 محتوى سياحيا كوريا من خلال 13 قناة مثل انستغرام، وويبو. ويمكن القول إن دور المراسلين الأجانب أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لأن السفر إلى الخارج غير ممكن بسبب جائحة كورونا هذه الأيام. لذلك، ستكون أنشطة المراسلين الأجانب في المستقبل فرصة جيدة للترويج لصورة كوريا كبلد آمن حيث يمكنك السفر براحة البال".

يُشار الى تأثير الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يتوسع تدريجيا عند اتخاذ قرار بشأن السفر إلى كوريا، كما أنه يمكن العثور على عوامل الجذب السياحي الخفية لكوريا، والتي يميل الكوريون إلى التغاضي عنها، من منظور مراسلي وسائل التواصل الاجتماعي العالميين. وهذا العام، نأمل أن يوضح المراسلون الأجانب الجاذبية السياحية الحية في كل ركن من أركان جمهورية كوريا.