تزايد تأثير فرقة بي تي إس في تعلم اللغة الكورية

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يبدو أن فرقة بي تي إس تلعب دورا كبيرا في الترويج لتعلم اللغة الكورية بالكي بوب. وبسبب هذه الفرقة الكورية التي سيطرت على جداول بيلبورد زاد الاهتمام بشكل طبيعي باللغة والثقافة الكورية. وقد أصبحت فرقة بي تي إس التي توسع طبقة المحبين لها اعتمادا على قاعدة جماهيرية قوية، ثقافة رئيسية الآن حيث أصبحت الثقافة واللغة الكورية أيضا عنصرا أنيقا وضروريا لجيل الشباب.

وفي الأونة الأخيرة صدرت مادة تعليمية تسمح لجماعة آرمي لمحبي الفرقة بتعلم اللغة الكورية بشكل منظم. وطرحت شركة هايف إيديو كتابا لتعلم اللغة الكورية للمبتدئين باستخدام شخصية الفرقة " تاينيتان 타이니탄 ". وعنوان الكتاب " تعلم! الكورية مع تاينتان. يستهدف هذا الكتاب المتعلمين الذين يريدون مادة أسهل لتعلم اللغة الكورية بعد أن كانت الشركة قد أصدرت كتاب "تعلم! الكورية مع بي تي إس" العام الماضي.

يذكر أن الكتاب الجديد يستهدف المبتدئين الذين لم يتعلموا الكورية من قبل. وبطلة الكتاب بورا غير ناطقة بالكورية وتسرد سبب إعجابها بفرقة بي تي إس في البداية. ويسمح الكتاب بتعلم بنية الحروف والحركات وقواعد النطق وغيرها بشكل منظم. ومن أهم مكونات الكتاب المتمثلة في اللاصقات وبطاقات الكلمات وغيرها، موتيبين MotiPen وهو اختصار كلمتي موتيفيشون Motivation التي تعني تحفيز وبين Pen التي تعني قلم. وإذا وضعنا القلم على الحروف أو الصور في الكتاب، تصدر القراءة باللغات الكورية أو الإنجليزية أو اليابانية أو الاسبانية. خاصة يمكن الاستماع إلى أصوات تشجيع الفرقة الكامنة في مختلف أماكن الكتاب باستخدام القلم. يمكن أيضا تحديد اسم المستخدم واختيار صوت أعضاء الفرقة الذين سيساعدوننا من خلال رموز الاستجابة السريعة الموجودة على كوبون "خدمة تخصيص الصوت" المضمن في الحزمة. وتم تطبيق التخصيص لإعطاء الشعور بالتعلم مع الفرقة.

يذكر أن شركة هاي ايديو عبارة عن شركة خاصة لتقنية التعليم القائمة على أساس حقوق الملكة الفكرية للفنانين. وتستهدف طرح محتويات وتقنيات التعليم التي تساعد المحبون الدوليون الراغبون في المزيد من التفاهم مع لغة وثقافة فنانيهم على تعلم اللغة الكورية. وبالنسبة لكتاب "تعلم! الكورية مع بي تي إس الذي صدر في شهر أغسطس من العام الماضي تم بيع حوالي ثلاثمائة ألف نسخة منه في حوالي ثلاثين دولة حتى الآن. كما يُدرّس كمادة رسمية لتعلم الكورية في تسع جامعات في سبع دول بما في ذلك جامعة شيفيلد셰필드 بالمملكة المتحدة وجامعة ميدلبري미들베리 بأمريكا وكلية إيديك에덱 للأعمال في فرنسا.