مجموعة سام سونغ تدفع 11 مليار دولار كضريبة ميراث لرئيس المجموعة الراحل

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من المقرر أن تدفع أسرة مجموعة سام سونغ أكثر من اثني عشر تريليون وون أي حوالي 11 مليار دولار، كضريبة ميراث رئيس المجموعة الراحل "لي كون هي" لتسجل رقما قياسيا في العالم في هذا المجال. كما قررت أسرة الراحل التبرع بحوالي ثلاثة وعشرين ألف عمل فني جمعها الرئيس الراحل طوال حياته من كنوز الدولة والكنوز الفنية وغيرها إلى الأجهزة الوطنية.

يذكر أنه كان قد قال في مراسم افتتاح قاعة ريوم 리움 للفن في عام ألفين وأربعة إن جمع وحفظ التراث الثقافي مهما تطلب كمية كبيرة من التكاليف والوقت لخدمة مستقبل الثقافة البشرية ولهذا فإن هذا الأمر واجب عصري مفروض علينا جميعا. ومن المقرر أن يتم التبرع بالكثير من المواد الثقافية الوطنية والأعمال الفنية الممتازة للفنانين المحليين والأجانب إلى قاعة الرسم الوطنية وغيرها من المتاحف. وبلغ حجم التبرعات من الأعمال الفنية التي كشفت عنها مجموعة سام سونغ يوم أمس حوالي ثلاثة وعشرين ألف قطعة.

يذكر أن هذه التبرعات الهائلة من الأعمال الفنية تأتي لأول مرة وتمثل الأكبر حجما في التاريخ. ومن العوامل المذهلة لهذه التبرعات الفنية قيمتها وتنوعها مما سيساهم مساهمة كبيرة في تعزيز مكانة قاعة الرسم الوطنية وتحسين حق المواطنين في التمتع بالثقافة إلى جانب حماية الممتلكات الثقافية في البلاد.

وتحتوي مجموعة 'لي كون هي' التي تم الكشف عنها أمس على لوحة "إين هوانغ جيه سيك دو 인왕제색도 " للفنان الكبير "جونغ سون정선" الذي خُصص كنزا وطنيا برقم 216، ولوحة " الثور" للفنان الشعبي "لي جونغ صوب이중섭"، ولوحة "بركة مع زنابق الماء" لكلود مونيه클로드 모네 ولوحة "تكوين" للفنان الإسباني الكبير خوان ميرو호안 미로 ولوحة " عائلة كانتاوروس 켄타우로스 " للفنان سيلفادور دالي살바도르 달리 الذي يمثل الفن السريالي، كما تضم المجموعة عددا من اللوحات الممتازة التي أنتجها كبار الرسامين مثل مارك شاغال 마르크 샤갈 وبابلو بيكاسو 파블로 피카소 وأوغست رينوار 오귀스트 르누아르 وبول غوغان 폴 고갱وغيرهم.

يذكر أن القيمة التقديرية لمجموعة لي تبلغ ما بين اثنين إلى ثلاثة تريليونات وون أي ما يصل إلى حوالي مليارين وستمائة مليون دولار. يُشار الى أنه في عام ألفين وثمانية عشر، بلغت قيمة إجمالي مجموعة "بيغي ودافيد" Peggy David Collection الخاصة بعائلة روكيفيلير Rockefeller في مزاد نيويورك كريستي حوالي ثمانمائة وسبعين مليون دولار ليطلق على هذا المزاد اسم "مزاد القرن".