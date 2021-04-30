(2) 무소식이 희소식이겠죠?

Hyun-ju’s dad: 하... 그나저나 현주는 잘하고 있으려나 모르겠어요.

أشعر بالقلق، لا أعرف ما إذا كانت هيونجو بخير.

무소식이 희소식이겠죠?

عدم وجود خبر يعني أن الوضع جيد أليس كذلك؟

Hyun-ju’s mom: 그러게요. 사고 쳤으면 커플매니저한테서 연락이 왔을 텐데…

بالضبط. لو كانت وقعت في مشكلة كان مدير وكالة التزويج سيتصل بنا.

(전화오는 소리)

(صوت هاتف)

Hyun-ju’s dad: 양반은 못되네요

لقد اتصل بمجرد أن تحدثنا عنه.

Hyun-ju’s mom: 여보세요?

مرحبا.





شرح التعبير

التعبير من الأمثال الكورية الشائعة ويكون من جزئين: وهما무소식 و희소식.

كلمة소식 وهي تعني "خبرا" عن شخص ما أو شيء ما.

무소식: المقطع "무" يعني "لا يوجد"، والكلمة무소식 تعني لا يوجد خبر

희소식: المقطع "희" يعني "جيد" والكلمة희소식 تعني خبر جيد

والمثل يعني :عدم وجود خبر عن شخص ما يعني أن هذا الشخص بخير وبالتالي عدم وجود خبر في حد ذاته يعد خبرا جيدا. ويستخدم عادة لطمئة شخصِ يشعر بالقلق بسبب عدم وجود خبر عن شخص أو شيئ ما. قد يستخدم أيضا إذا كان هناك من ينوي السفر وقد لا يتمكن من التواصل كثيرا، فيحاول طمئنة الآخرين بأن يقول إنه سيكون بخير حتى لو لم يتواصل معاهم كثيرا 무소식 희소식이예요.





شرح الأمثلة

가.동생이 오늘 시험을 잘 봤는지 모르겠어. 아직 아무 연락이 없어.

أ.لا أعلم هل كان اختبار أخي اليوم جيدا أم لا. لم يتصل بي بعد.

나.무소식이 희소식이야. 걱정 마.

ب.عدم وجود خبر يعني أنه لا توجد مشكلة. لا داعي للقلق.

가. 친구가 인터넷이 안 되는 곳으로 여행을 갔는데 연락이 안 되니까 걱정이 돼요.

أ.سافر صديقي إلى مكان لا يوجد به اتصال بالإنترنت وأشعر بالقلق لأنني لا أتمكن من التواصل معه.

나.무소식이 희소식이겠죠.

ب. عدم وجود خبر يعني أنه لا توجد مشكلة.



