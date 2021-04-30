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تعرف على شركة كورية ناجحة.





مدير التنفيذي "كيم جيه ميون":

تدير شركة "ميك ستار" منصة تمويل جماعي تنتج وتوزع محتويات الكيبوب. تتيح المنصة للمعجبين من جميع أنحاء العالم المشاركة في إنتاج محتويات الكيبوب لمنحهم المتعة وبعض الفوائد أيضا. أطلقنا الخدمة في عام 2016. حاليا، يتم الوصول إلى المنصة العالمية من قبل مستخدمين من 230 دولة حول العالم ويتم الدفع في 120 دولة. يتمتع موظفونا بفهم عميق لشركات ووكالات إنتاج المحتويات وعشاق الكيبوب في جميع أنحاء العالم. بالتعاون مع تلك الشركات والوكالات، نقوم بتخطيط وتقديم وبيع العديد من السلع والخدمات التي من شأنها أن تجذب المشجعين العالميين. في الواقع، بدأنا في نشر مبيعات عالمية في اليوم الأول لإطلاق الخدمة. سنستمر في تطوير خبراتنا لننمو ونصبح مزودا رائدا للمنصات العالمية.

بعد أن عمل في صناعة الكيبوب لأكثر من 15 عاما، أسس السيد "كيم" شركة "ميك ستار" لأخذ زمام المبادرة في عولمة الكيبوب بطريقة مختلفة، بحيث تكون منصة توصيل تربط عشاق الكيبوب، من خلال مشروعات التمويل الجماعي، مع وكالات الترفيه التي ترعى وتدير فناني الكيبوب. مثلا، إذا بدأ مشروع لإنتاج كتاب صور لفنان ما، فإن المعجبين العالميين المهتمين بالمشروع يقدمون مبلغا معينا من المال، وعندما يتم جمع المبلغ المستهدف في فترة زمنية محددة، يتم إنشاء دفتر الصور وتسليمه إلى المعجبين الذين شاركوا في حملة التمويل. بهذه الطريقة، يمكن للمعجبين الحصول على دفتر صور لنجمهم المفضل. ومن خلال "ميك ستار"، يصبح عشاق الكيبوب مستثمرين ومنتجين، وليس مجرد مستهلكين فقط للمحتويات.

مدير التنفيذي "كيم جيه ميون":

في هذه الأيام، يشارك العديد من المستهلكين بنشاط في عملية الإنتاج، مما يطمس الحدود بين المنتجين والمستهلكين. اعتقدت أنه سيكون من الرائع أن تسمح صناعة الترفيه لعشاق الموسيقى بالانضمام إلى عملية إنتاج المحتويات بشكل مباشر أو غير مباشر. كان المعجبون يشاركون بالفعل في برامج مختلفة لدعم الفنانين. وقد أنشأت "ميك ستار" منصة عالمية لربط موفري محتويات الكيبوب بالمعجبين. باستخدام هذه المنصة، يحصل الفنانون على فرصة للترويج لوجودهم العالمي وجني الأرباح، بينما يمكن للمعجبين الاستمتاع بتجربة جديدة وممتعة.

تعقد شركة "ميك ستار" مجموعة متنوعة من الأحداث لمساعدة المعجبين في جميع أنحاء العالم على استهلاك محتويات الكيبوب بطريقة أكثر تشويقا وإمتاعا. وإذا اشترى المعجبون ألبوما جديدا لنجم من نجوم الكيبوب على سبيل المثال، فإن "ميك ستار" توفر لهم فرصة للاستمتاع بمكالمة فيديو مع هذا النجم من خلال إجراء يانصيب. تقدم الشركة أيضا بطاقات صور غير منشورة للفنانين إلى المعجبين، وتقوم بتسليم المعجبين صورا تحتوي على توقيعات النجوم. مثل هذه الأحداث تجذب استجابة حماسية من المعجبين خارج كوريا، الذين يجدون صعوبة في مقابلة نجوم البوب الكوري. ويأتي أكثر من 70 في المائة من مبيعات الشركة في الواقع من أسواق خارجية مثل الولايات المتحدة وأوربا واليابان والصين.





ⓒ MAKESTAR

مدير التنفيذي "كيم جيه ميون":

قمنا بتنفيذ أكثر من 500 مشروع مع حوالي 250 وكالة ترفيهية، وتشمل تلك المشروعات مبيعات البضائع، واجتماعات المعجبين، وإنتاج ألبومات لفنانين مشهورين. قامت الشركة بتأمين بيانات الجماهير لـ6000 فنان وتأثيرهم المحتمل. من خلال نظامنا الخاص، نقوم بتحليل منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وإنستغرام لقياس حجم التشجيع والتنبؤ بالطلب ونتائج مشروعاتنا. نقدم البيانات إلى وكالات الترفيه بعد الانتهاء من المشروعات. لدى ميك ستار مركز توصيل خاص بها لمساعدة المعجبين حول العالم على استلام البضائع بسرعة ودون أي مشاكل. تدير الشركة أيضا فريقا عالميا للاستجابة بسرعة للاحتياجات المختلفة للجماهير في جميع أنحاء العالم.

تستخدم شركة ميك ستار تكنولوجيا المعلومات في إجراء المشروعات، وهذا يميز الشركة بوضوح عن وكالات الترفيه ومواقع جمع التبرعات الأخرى. وتجمع ميك ستار البيانات حول المعجبين العالميين وتحللها من خلال نظامها الخاص، للتنبؤ بردود أفعالهم المحتملة ودراسة إمكانية النجاح العالمي للفنان حتى قبل ظهوره لأول مرة. واستنادا إلى البيانات، قد تضع الشركة خططا حول الأداء الخارجي لنجوم الكيبوب بشكل أكثر كفاءة، ورعاية النجوم الواعدة بطريقة استراتيجية.

مدير التنفيذي "كيم جيه ميون":

الشعبية العالمية لثقافة البوب الكورية المعروفة باسم الموجة الكورية أو هالليو، مستمرة في الارتفاع. أولا، بدأت هالليو بالمسلسل التلفزيوني الكوري "سوناتا الشتاء". ولاحقا، تمحورت حول موسيقى الكيبوب ثم انتقلت إلى الدراما التلفزيونية مرة أخرى، وفي الآونة الأخيرة، قادت طفرة هالليو فرقة الكيبوب ذات الشعبية الكبيرة "بي تي إس"، وأيضا فيلم "الطفيلي" الحائز على جائزة الأوسكار. هكذا تستمر هالليو في التطور وتجدد نفسها، وأتخيل أنها ستنمو أكثر على مستوى العالم. لقد نفذنا العديد من المشروعات حول فنانين غير معروفين نسبيا، بدلا من نجوم أو مجموعات بارزة. وعلى الرغم من أن الفنانين لم يحظوا بشعبية كبيرة في كوريا، إلا أن المعجبين من أكثر من 50 دولة مختلفة شاركوا في مشروعاتنا. نتيجة لذلك، صارت مبيعاتنا أكبر بخمس إلى عشر مرات مقارنة بأهدافنا الأولية. وسوف نواصل تقديم مشروعات مماثلة في المستقبل أيضا.

في حين أن جائحة كورونا وجهت ضربة خطيرة للعديد من المجالات الاقتصادية، شهدت شركة ميك ستار زيادة كبيرة في مبيعاتها خلال العام الماضي. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن نشاطها التجاري يتم عبر الإنترنت ومعظم المعجبين الذين يستخدمون خدماتها يعيشون خارج كوريا. ولكن الأهم من ذلك، أن الشركة كانت قادرة على التعامل مع البيئة العالمية المتغيرة بسرعة وفعالية. فقد حولت الأحداث غير المتصلة بالإنترنت مثل اجتماعات المعجبين، إلى اجتماعات عبر الإنترنت بالتعاون مع وكالات الترفيه. ومكّن نظام التوصيل الخاص بها المشجعين الأجانب من استلام البضائع المتعلقة بالهالليو بسرعة وسهولة. والآن تحلم هذه الشركة بتشغيل منصة ترفيهية تأخذ زمام المبادرة في رفع مكانة هالليو العالمية.

مدير التنفيذي "كيم جيه ميون":

نأمل أن ننمو لنصبح شركة مشغلة رائدة للمنصات، مثل أمازون، في سوق هالليو، بحيث يتم البحث عن منصتنا من قبل عشاق هالليو في جميع أنحاء العالم. يهتم عشاق الهالليو بشدة ليس فقط بالسلع والخدمات المتعلقة بنجومهم المفضلين، ولكن أيضا بالثقافة والمنتجات الكورية بشكل عام. ستوفر منصتنا المتصوّرة كل شيء عن هالليو، بما في ذلك منتجات التجميل والأزياء الكورية، بالإضافة إلى محتويات الكيبوب والسلع ذات الصلة. هذا هو هدفنا النهائي.

تمكنت شركة ميك ستار من الحصول على استثمارات إجمالية بقيمة 11.6 مليار وون، أي حوالي 10 ملايين دولار أمريكي، بما في ذلك 6 مليارات وون من بنك التنمية الكوري في أوائل هذا العام. وتقوم الشركة حاليا بتوسيع نطاقها من الكيبوب إلى الدراما والأفلام والترفيه، وعلاوة على نموها الكمي، فإنها تسعى أيضا إلى تحقيق نمو نوعي من خلال التعاون مع قطاع منتجات التجميل والأزياء الكورية.