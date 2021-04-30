ارتفاع إنفاق الأسر على هدايا يوم الطفل

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وفقا لمسح حديث أجرته شركة تعليم اللغة الإنجليزية "Yunseonsaeng" على 563 من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون سن المدرسة الابتدائية في الفترة من 20 إلى 26 أبريل، حيث قال 82.1% من المشاركين أنهم يخططون تقديم هدايا لأطفالهم في يوم الطفل، وأيضا، توقعوا إنفاق ما معدله 58 ألف وون لشراء هدية ليوم الطفل. وتعتبر هذه زيادة بحوالي 9 آلاف وون أي 8 دولارات مقارنة بنتائج نفس الاستطلاع الذي تم إجراؤه في عام 2016. وكانت نسبة المستجيبين الذين توقعوا إنفاق أكثر من 30 ألف وون إلى أقل من 50 ألف وون هي الأكبر بنسبة 43.5%. وبالنسبة لهدايا عيد الطفل التي يرغب الآباء في تقديمها لأطفالهم، فقد احتلت منتجات الملابس مثل الملابس والأحذية والحقائب المرتبة الأولى بنسبة 63.9%. وبعد ذلك، "الكتب" بنسبة 52.2%، و"الألعاب مثل السيارات والدمى" بنسبة 49.3%، و"المنتجات المتعلقة بالتعلم مثل الكتب المدرسية وأدوات التدريس" بنسبة 34.8%، و"السلع الترفيهية مثل الدراجات والزلاجات المضمنة" بنسبة 31.8%، و"أجهزة الألعاب مثل Nintendo" بنسبة 26.0%، و"النقود" بنسبة 24.7%، والأجهزة الرقمية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بنسبة 14.5%. وعلى وجه الخصوص، فإن النقطة البارزة في استطلاع هذا العام هي أن عدد الآباء الذين يخططون لتقديم هدية مثل "الأجهزة الرقمية" و"أجهزة الألعاب" للأطفال قد زاد بشكل ملحوظ. فمع استمرار فيروس كورونا، يبدو أن تصورات الآباء عن الهدايا مثل أجهزة الألعاب والأجهزة الرقمية قد تغيرت.

ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بالأسئلة المطروحة حول الخطط الخاصة بجدول يوم الطفل هذا، أجاب 38% من المستجيبين بـ"سوف آخذ استراحة مع أسرتي في المنزل"، وأجاب 23.8% من المستجيبين بـ"ليس لدي أي خطط حتى الآن"، وشكلت هاتان الجوابتان أكثر من النصف. وهذا على النقيض من الإجابة التي تقول: ''سأذهب في رحلة أو التخييم مع عائلتي'' التي جاءت في المرتبة الأولى، وجاءت الإجابة الأخرى التي تقول: "سآخذ استراحة في المنزل" في أسفل الترتيب في الاستطلاع الذي أجري قبل 5 سنوات. ويرجع السبب في ذلك أن فيروس كورونا أثر على جدول يوم الطفل أيضا. وفي الوقت نفسه، جاءت نتائج البحث على الأطفال بنتائج مثيرة للاهتمام.

ووفقا للمسح الذي شمل 322 طفلا دون سن المدرسة الابتدائية حول الهدايا التي يرغبون في الحصول عليها في يوم الطفل، احتلت "الأجهزة الرقمية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة" المرتبة الأولى بنسبة 62.4%. وبعد ذلك، احتل "النقد والأسهم، وما إلى ذلك" المرتبة الثانية بنسبة 45.6%، وتليها "أجهزة الألعاب بنسبة 43.8%، مما يدل على نتائج الترتيب المعاكس تماما من آبائهم. بينما احتلت المنتجات المتعلقة بالتعلم، مثل الكتب والكتب المدرسية، المرتبة الأدنى بنسبة 10.6% من قائمة الهدايا التي يرغبون الأطفال في الحصول عليها في يوم الطفل.