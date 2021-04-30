نمو سوق الرسوم المتحركة الرقمية الكورية

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تنمو سوق الويب تون الكوري يوما بعد يوم. ووفقا لدراسة أجرتها وكالة المحتويات الكورية، فإن معدل استخدام الرسوم المتحركة الرقمية مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع بلغ 63.4%. ومن بينهم، قال 21.2% من المشاركين إنهم يشاهدون " الويبتون" web toon كل يوم تقريبا. يُشار الى أن الويبتون هي رسومات الويب كارتون web cartoon التي ترسم على شكل رسوم متحركةcomics ويتم نشرها على المواقع الإلكترونية. كما أن عدد الأشخاص الذين يعشقون الويب تون آخذ في الازدياد. وفي حالة كوريا، بعد الأزمة المالية الخانقة في عام 1997، بدأت خدمة الرسوم المتحركة على الإنترنت بفضل تطور الإنترنت، كبديل للقصص المصورة المنشورة على الورق التي كانت راكدة.

في هذا السياق، يقول الخبراء إن هذا الوضع الخاص في كوريا له تأثير على إنشاء سوق الويب تون الأكثر نشاطا في العالم. وبعد تنفيذ خدمة الويب تون عبر الإنترنت يمكن لأي شخص أن ينشر المانهوا الإبداعية بحرية على المدونات الشخصية أو الصفحات الرئيسية، ويمكن للعديد من الأشخاص غير المحددين مشاهدة المانهوا مجانا. وتتميز بالنشر السريع والتواصل النشط للغاية مع القراء مثل التعليقات. كما أن ميزة الويب تون هي أنه يمكن توسيعها لتشمل مجالات أخرى حيث يمكن أن تكون صناعية متعددة الاستخدامات. بعبارة أخرى، يمكن إخراج مسرحية، أو فيلم، أو رسوم متحركة موسيقية، وما إلى ذلك بعمل واحد، ويمكن ايضا إنشاء شخصية لعبة أو منتج كشخصية في العمل. حاليا، الحقول التي تستخدم الويب تون بنشاط هي الأعمال الدرامية والأفلام. وعلى سبيل المثال، وصل فيلمان مقتبسان من الرسوم الكاريكاتورية الكورية باسم "مع الله" إلى 10 ملايين مشاهد ونجحا في شباك التذاكر في الخارج. كما تم إنتاج أعمال درامية مثل "Miseng" و "Itaewon Class" و "Sweet Home" استنادا إلى الويب تون، وتسببت في متلازمة الدراما الكورية.

الجدير بالذكر أنه حتى العام الماضي، عندما انتشر جائحة كورونا في العالم، بلغت مبيعات الويب تون الكورية في النصف الأول من عام 2020 حوالي 684.1 مليار وون، بزيادة 8.4% عن نفس الفترة من عام 2019. وأما في قطاع التصدير، فحققت نموا بأكثر من 30% في كل من النصف الأول والفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بينما نمت سوق الويب تون بسرعة، لا تزال هناك العديد من المشكلات التي يتعين حلها، مثل النسخ غير القانوني والتوزيع والعقود غير العادلة. يوجد حاليا حوالي 258 موقعا غير قانوني للمشاركة في الويب تون، ويُقدر الضرر التراكمي بحوالي 318.3 مليار وون حتى عام 2019. لذلك، بالإضافة إلى البحث عن طريقة مؤسسية للقضاء على التوزيع غير القانوني للـ webtoons، من الضروري تحسين أو تغيير تصور المستخدمين الذين يعتقدون أن الويب تون مجانية.