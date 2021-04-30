عبد الله القحطاني الكوري: أسلمت لألجأ إلى الخالق الذي لا يتغير

يستضيف القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو للمرة الثانية السيد/ عبد الله القحطاني الكوري، "تشا دونغ كن"، حيث يوجه تحياته ومباركاته لمستمعي الكي بي إس بمناسبة شهر رمضان واقتراب عيد الفطر المبارك، ويقول إنه حتى الآن مازال يتعلم الدين الإسلامي والواجبات التي عليه كمسلم، بما في ذلك الصيام. ويحكي عبد الله بعض تفاصيل حياته كمسلم في المجتمع الكوري، والمفارقات التي يتعرض لها خاصة بين الأهل والأصدقاء، كما يقول إنه يستمع إلى القرآن الكريم في أثناء عمله وأدائه للخدمة العسكرية ولكن بدون أن يزعج أحدا.

ويشرح عبد الله سبب تسميته بهذا الاسم: "عبد الله القحطاني الكوري"، ويقول إنه مجرد لقب يعبّر عن محبته العميقة للعرب وللمجتمع العربي ككل، كما يؤكد على أن تعلم اللغة العربية الفصحى أمر مهم، لكن إتقانه للهجة سعودية ساعده على التحدث مع الناس في الشارع وفي الأسواق، خاصة خلال فترة دراسته في السعودية.

ويقول عبد الله إنه اعتنق الإسلام من أجل أن يجد مكانا خاصا يلجأ إليه، لأن الناس يتغيرون والله الخالق لا يتغير، وأن الإسلام مكانته مهمة جدا بالنسبة له، كما يعرب عن حبه لأجواء رمضان الدينية الطيبة في كوريا بفضل وجود المسلمين العرب. ويوجه عبد الله دعوة إلى المستمعين العرب عند زيارتهم إلى كوريا للعشاء على طعام كوري تقليدي في مدينته إنتشون.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



