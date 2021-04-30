إعفاء متلقي لقاح فيروس كورونا من الحجر الصحي

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قررت الحكومة الكورية إعفاء الذين تلقوا تطعيما كاملا بلقاحات كورونا من الحجر الصحي اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي. ويهدف هذا القرار إلى تحقيق هدف الحكومة لتوزيع الجرعة الأولى من لقاحات كورونا على 13 مليونا من سكان كوريا خلال النصف الأول من هذا العام، و36 مليونا حتى نهاية شهر سبتمبر القادم.

وبموجب القرار، سيتم إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا من العزل الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين، وذلك عند وصولهم إلى البلاد من الخارج أو مخالطتهم لمريض مصاب بالفيروس.

وتشير عبارة "الذين تلقوا تطعيما كاملا" إلى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات في كوريا الجنوبية خلال الأسبوعين الماضيين على الأقل.

ويبلغ عدد الذين يستوفون تلك المعايير حوالي 60 ألفا حتى يوم الأربعاء الماضي.

وللحصول على هذا الإعفاء، يجب أن تكون نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية لدى الشخص، وألا تظهر عليه أي أعراض للمرض، كما سيظل أولئك الأشخاص خاضعين للمراقبة لمدة 14 يوما، وسيُطلب منهم إجراء اختبار "بي سي آر" مرتين خلال هذه الفترة.

ولا ينطبق هذا الإعفاء على الوافدين من البلدان التي تنتشر فيها سلالات متحورة من الفيروس، وهي جنوب إفريقيا، وملاوي، وبوتسوانا، وموزمبيق، وناميبيا، وتنزانيا، والبرازيل، وسورينام، وباراغواي، حيث يجب على الوافدين من تلك الدول الخضوع للعزل الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين.

يشار إلى أن الحكومة الكورية تستهدف تطعيم أكثر من 70% من سكانها بلقاحات كورونا في غضون هذا العام، ليتم تحقيق مناعة جماعية ضد الفيروس، ولكن بسبب زيادة عدد الآثار الجانبية للقاحات وتزايد المخاوف من تلك الآثار، أصبحت هناك ظاهرة لتجنب التطعيم.

ووفقا لمسح أجرته الحكومة مؤخرا، قال 61.4% من المواطنين البالغين حتى نهاية أبريل الماضي إنهم سيتلقون لقاحات كورونا، بانخفاض قدره 6.6% مقارنة بالشهر الأسبق.

وبلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات 3 ملايين و530 ألف شخص حتى يوم الثلاثاء الماضي، أي 6.9% من إجمالي عدد سكان البلاد، فيما بلغ عدد متلقى الجرعتين 298 ألف شخص فقط.

وكان العدد اليومي من متلقي اللقاح قد بلغ 250 ألف شخص في أواخر أبريل الماضي، لكن بدأ هذا العدد ينخفض منذ بداية مايو الجاري ليقل عن ألفين في عطلة نهاية الأسبوع وعن 70 ألفا في الأيام العادية.