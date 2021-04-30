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وزير الثقافة الكوري يمنح وساما للراحل اللواء أحمد فولي

#أخبار كورية عربية l 2021-05-07

لقاء الجمعة

ⓒ Ministry of Culture, Sports and Tourism

قام وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكورية "هوانغ هي" الجمعة الماضي بتسليم وسام الرياضة من الطبقة الأولى باسم "تشونغ ليونغ 청룡 أي التنين الأزرق" إلى الراحل اللواء أحمد فولي نائب رئيس الاتحاد العالمي للتيكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي السابق، تقديراً لعطائه في رياضة التيكوندو ومساهمته في تطور وانتشار الرياضة في القارة الإفريقية.

وتسلم الوسام من وزير الثقافة الكوري السفيرُ المصري "حازم مصطفى ابراهيم" بالنيابة عن أسرة الراحل التي لم تستطع زيارة كوريا بسبب جائحة كورونا، وذلك في حضور "تشونغ وان شو" رئيس الاتحاد العالمي للتيكوندو.

وبهذه المناسبة أعرب نجله محمد فولي عن سعادته بهذا الوسام خاصة أنه من كوريا الجنوبية معقل التيكوندو في العالم، حيث يكلل هذا الوسام مجهودات والده في رياضة التيكوندو التي أفنى فيها حياته.

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