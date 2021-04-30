وزير الثقافة الكوري يمنح وساما للراحل اللواء أحمد فولي

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2021-04-30
#أخبار كورية عربية l 2021-05-07
قام وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكورية "هوانغ هي" الجمعة الماضي بتسليم وسام الرياضة من الطبقة الأولى باسم "تشونغ ليونغ 청룡 أي التنين الأزرق" إلى الراحل اللواء أحمد فولي نائب رئيس الاتحاد العالمي للتيكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي السابق، تقديراً لعطائه في رياضة التيكوندو ومساهمته في تطور وانتشار الرياضة في القارة الإفريقية.
وتسلم الوسام من وزير الثقافة الكوري السفيرُ المصري "حازم مصطفى ابراهيم" بالنيابة عن أسرة الراحل التي لم تستطع زيارة كوريا بسبب جائحة كورونا، وذلك في حضور "تشونغ وان شو" رئيس الاتحاد العالمي للتيكوندو.
وبهذه المناسبة أعرب نجله محمد فولي عن سعادته بهذا الوسام خاصة أنه من كوريا الجنوبية معقل التيكوندو في العالم، حيث يكلل هذا الوسام مجهودات والده في رياضة التيكوندو التي أفنى فيها حياته.
2021-04-30
2021-04-30
2021-04-30
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