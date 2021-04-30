السفير القطري يجتمع مع رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكورية القطرية

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أصبح من الصعب رؤية زيارات متبادلة نشطة بين كوريا والدول العربية بسبب كورونا ولكن من المؤكد أن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها السفراء العرب لدى كوريا من أجل تعزيز العلاقات بين الطرفين لا تتوقف.

وفي هذا الإطار دعا السفير القطري لدى كوريا " محمد بن أحمد الحايكي" رئيس جمعية الصداقة الكورية القطرية للنواب "لي تشيه إيك " النائب في حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي إلى مأدبة عشاء يوم الثلاثاء الماضي حيث تبادلا الكثير من القصص والتجارب الخاصة لتعزيز الصداقة بين البلدين.

وقال رئيس الجمعية إنه سيعمل على ترتيب زيارة السفير القطري إلى مدينة اولسان وهي دائرته الانتخابية الواقعة في جنوب شرق البلاد في شهر يونيو القادم.

تجدر الإشارة إلى أن الطرفين يتمتعان بعلاقات وطيدة لدرجة أن السفير القطري زار مقر البرلمان بنفسه في شهر مارس الماضي من أجل التهنئة بتولي النائب لي رئاسة الجمعية.

وقال لي إنه سمع أن قطر متقدمة في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وطالبه بالتعاون الدبلوماسي في حصول كوريا على اللقاحات المعنية بشكل سلس.

كما أشار إلى أن قطر ساعدت كوريا كثيرا على التعافي من الركود في صناعة بناء السفن، وأن السفير القطري ساهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

ردا على ذلك أجاب السفير بأن كلام النائب مبالغ فيه وقال إن عملية إنشاء البنية التحتية الخاصة لإقامة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2024 قد استفادت من القدرة التنقية الكورية المتقدمة.

كما طلب النائب لي من السفير الحايكي زيارة مدينة اولسان إعرابا عن الأمنيات بتعزيز التعاون في مجالي الطاقة والاقتصاد بين البلدين، واستضافة قطر الناجحة للبطولة العالمية القادمة.

واقترح أن يزور مختلف المعالم الخاصة لبناء السفن وصناعة السيارات والبتروكيماويات إلى جانب استاد "مون سو" الذي استضاف بعض مباريات البطولات العالمية في مدينة اولسان التي تمثل العاصمة الصناعية لكوريا.