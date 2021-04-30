اجتماع بين هيئتي الإحصاءات الكورية والسعودية

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صرحت هيئة الإحصاءات الوطنية الكورية مؤخرا بأنها نظمت ندوة خاصة لنقل استراتيجية مسح إجمالي عدد السكان إلى السعودية.

وعقدت الهيئة الكورية مع نظيرتها السعودية اجتماعا للتعاون في الإحصاءات عبر الفيديو يوم العشرين من الشهر الماضي.

يذكر أن الاجتماع جاء تلبية لطلب من الجانب السعودي قبل إجراء مسح شامل لعدد السكان يقوم على أساس البيانات الإدارية، وقد تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.

وتبادل الطرفان في الاجتماع مختلف الوسائل الإعلامية والتجارب في زيادة مشاركة المواطنين في المسح وخاصة الفئات المقيمة في المناطق النائية التي يصعب الوصول فيها إلى الإنترنت.

وأوضح الجانب الكوري المسحَ الشامل الذي أجراه لعدد السكان لعام ألفين وعشرين والذي نال الاعتراف بالنجاح رغم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والذي بلغت نسبة المشاركة فيه 96%.

وقالت الهيئة الكورية إن من عناصر النجاح: إجراء المسح لأول مرة باستخدام الأجهزة المتنقلة، وتطوير نظام حجز المكالمات الهاتفية من أجل مساعدة كبار السن والطبقة الضعيفة من حيث الإنترنت، وبناء نظام لإدارة الأزمات. وأكدت على أهمية تنفيذ حملة شعبية لبناء توافق شعبي بشأن أهمية الإحصاءات الوطنية.

ومن جانبه أعرب مدير الاتصالات الاستراتيجية ودعم العملاء في الهيئة السعودية "محمد الدخيني" عن شكره للهيئة الكورية على الوافقة السريعة على عقد الاجتماع.

وقدر تقديرا عاليا إنجازات المسح الكوري الذي جرى رغم الوباء، وقال إن الحملة الإعلامية التي تثير تجاوبا من قبل المستجيبين كانت عبارة عن محاولة إبداعية تفتح آفاقا جديدة في الإعلام الحكومي.

وقال مسؤول في الهيئة الكورية إن الطرفين اتفقا على بناء نظام تعاون متبادل وتعزيز التعاون باستمرار في الشؤون المشتركة عبر مختلف قنوات الحوار بما في ذلك الثنائية والمتعددة.