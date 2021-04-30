كويكا ومجموعة الطاقة الكهربائية تتعاونان في المساهمة الاجتماعية في الأردن

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بدأت الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" في التعاون مع المجموعة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" في تنفيذ مختلف أنشطة المساهمة الاجتماعية في الأردن.

وقالت كويكا يوم الجمعة الماضي إنها وقعت مع كيبكو العاملة في الأردن، على مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة المسؤولية الاجتماعية في الأردن من أجل مساعدة الأشخاص المحتاجين هناك.

وتؤكد مذكرة التفاهم على جهود والتزامات كوريا لدعم نتائج التنمية المستدامة عالية الجودة في الأردن. كما تؤكد على أن هذه المشاركة ستعزز مصالح وأهداف كل منظمة لتحسين نوعية حياة الشعب الأردني.

وبناء على المذكرة، ستعزز كيبكو التي تشغل 20% من إجمالي قدرة توليد الطاقة في الأردن، أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تعيد جزءا من الأرباح إلى الأردن بينما تعمل كويكا على تعزيز مجموعة واسعة من مشروعات التعاون التنموي من خلال إقامة مشاركة مع شركة كورية.

الجدير بالذكر أن كويكا تقوم بتنفيذ مختلف البرامج بالنيابة عن الحكومة الكورية والتي تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأردن بأكثر من 83 مليون دولار من خلال برامج التنمية المختلفة، منذ افتتاح مكتب لها هناك في عام 2005.

وقال مسؤول في كويكا إن هذا التعاون بين كويكا وكيبكو يكتسب معنى كبيرا في مجال الدبلوماسية العامة لتعزيز صورة كوريا الجنوبية داخل الأردن، مشيرا إلى أن كويكا وكيبكو تخططان للتركيز على دعم الشباب والفئات الضعيفة بما في ذلك اللاجؤون السوريون الذين يعانون من صعوبات الحياة وخاصة البطالة.