إم إم كي غلوبال تصدر تقنية طبية كورية إلى الإمارات

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صرحت الشركة المتخصصة في الرعاية الصحية "إم إم كي غلوبال" مؤخرا بأنها ستقوم بتصدير تقنية كورية خاصة للرعاية الصحية لتصبح أول شركة كورية في هذا المجال.

وفي مراسم خاصة لعقد أبرم بين الشركة الكورية ومجموعة "في بي إس" الإماراتية للرعاية الصحية اتفق الطرفان على نقل الخدمات الطبية التخصصية الكورية عالية المستوى إلى مختلف المستشفيات التي تديرها المجموعة الإماراتية في البلدان العربية.

وكان من بين الذين حضروا مراسم العقد التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، السفير الكوري لدى الإمارات "كوان يونغ او " ومدير فرع الهيئة الكورية لتعزيز صناعة الصحة "هوانغ صونغ اون " ومؤسس ورئيس المجموعة الإماراتية "شمسير فايليل " ورئيس الشركة الكورية "كيم او صو ".

ويذكر أول مشروع تعاوني بين الطرفين عبارة عن افتتاح مركز كوري متخصص في العمود الفقري والمفاصل في مستشفى برجيل الملكي التابع لمجموعة VPS بإمارة العين الشهر القادم.

وفي الربع الثالث من هذا العام، يخطط الطرفان لافتتاح أكبر مركز متخصص في العمود الفقري في الشرق الأوسط داخل مستشفى برجيل الطبي في أبو ظبي ليضم 400 سرير و12 غرفة عمليات.

يذكر أن شركة إم إم كي ظلت تركز على مختلف المشروعات في البلدان العربية منذ عام 2013 حيث كانت تتعامل مع مسؤولين في مجال الصحة والرعاية الطبية هناك من أجل اختراع نماذج أعمال كورية ملائمة للدول العربية.

وقال رئيس الشركة إنه سيعمل مع الجانب الإماراتي على إنشاء مراكز كورية الطراز خاصة بالعمود الفقري والمفاصل، في كل من السعودية والكويت وعُمان في المستقبل القريب.