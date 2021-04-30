الوجهة الأساسية لسياسة حكومة بايدن تجاه كوريا الشمالية وجدول أعمال القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ⓒ YONHAP News

من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه – إن" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" قمتهما الأولى في واشنطن العاصمة يوم 21 مايو.

المعلق السياسي "لي جونغ – هون":

إن أول قمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ تنصيب حكومة بايدن من المنتظر أن تعقد بعد أن تكمل الولايات المتحدة مراجعة سياستها تجاه كوريا الشمالية ، مما يعني أن الولايات المتحدة قد أنهت استعداداتها للحوار مع كوريا الشمالية. ستكون القمة مسرحا لتقليل أي خلافات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قبل أن تستأنف كوريا الشمالية والولايات المتحدة محادثاتهما .





أكملت حكومة "بايدن" مراجعة سياستها تجاه كوريا الشمالية وكشفت عن اتجاهها الأساسي في 30 أبريل ، بعد حوالي 100 يوم من توليها السلطة. وأوضحت هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل. لهذا الغرض ، تسعى الحكومة الأمريكية الجديدة إلى استخدام نهج جديد سيكون مختلفًا عن سابقاتها .

المعلق السياسي "لي جونغ – هون":

غالبًا ما استخدمت إدارة بايدن عبارة "نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية". لكنها قبلت بمفهوم "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية" الذي أيدته حكومة كوريا الجنوبية. يبدو أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ضيقتا شقة الاختلاف بينهما في هذا الجزء . فيما يتعلق بسياستها تجاه كوريا الشمالية ، تقول الولايات المتحدة إنها ستتخذ مسارًا جديدًا ، بدلاً من اختيار "صفقة كبرى" من أعلى إلى أسفل كانت تسعى إليها إدارة "دونالد ترامب" أو الاعتماد على "الصبر الاستراتيجي" الذي انتهجته حكومة "باراك أوباما". تقول الولايات المتحدة أيضًا إنها ستتبع نهجًا عمليًا يستكشف الدبلوماسية مع كوريا الشمالية مع إحراز تقدم عملي في تعزيز الأمن للولايات المتحدة وحلفائها .





بعد يوم من كشف الولايات المتحدة عن المخطط الأساسي لسياستها تجاه كوريا الشمالية ، أعلنت كوريا الشمالية ثلاثة بيانات منفصلة. في بيان صدر باسم ، المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية ، نددت كوريا الشمالية بخطاب بايدن الأخير أمام الكونجرس الأمريكي. في أول خطاب له أمام الكونجرس ، قال "بايدن" إن الولايات المتحدة ستعالج التهديدات النووية الكورية الشمالية من خلال "الدبلوماسية والردع الصارم ". وفي بيان آخر ، قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية ردًا حساسًا على انتقاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" لوضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. قال "برايس" إن كوريا الشمالية من أكثر الدول قمعية واستبدادية في العالم .

المعلق السياسي "لي جونغ – هون":

انتقد "كوون" الرئيس الأمريكي لارتكابه "خطأ فادحاً" بل وهدد باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الولايات المتحدة. أفادت الأنباء أن بيونغ يانغ رفضت اقتراح واشنطن للحوار قبل بضعة أشهر. يتم تفسير الخطاب القاسي الأخير لكوريا الشمالية على أنه استراتيجيتها في تصعيد الأمور قبل أي مفاوضات مع الولايات المتحدة . من المرجح أن تستخدم إدارة بايدن قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية كوسيلة ضغط لحل القضية النووية. يظهر بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن كوريا الشمالية تحاول إحباط الخطوة الأمريكية. وتقول إن الولايات المتحدة أهانت كرامة قيادتها العليا وأظهرت بوضوح أن الولايات المتحدة تستعد لمواجهة شاملة. وتقول كوريا الشمالية إنها ستعاقب ذلك بشدة في ضوء السيادة الوطنية .





بينما يُنظر إلى التصريحات الكورية الشمالية على أنها رسالة ضغط وتحذير ضد الولايات المتحدة ، انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ – أون" كوريا الجنوبية لفشلها في منع مجموعة من المنشقين الكوريين الشماليين من تطيير منشورات دعائية لبيونغ يانغ عبر الحدود إلى الشمال. من غير المعتاد أن تصدر كوريا الشمالية ثلاثة تصريحات مختلفة في وقت واحد. تشير الرسائل إلى استياء بيونغ يانغ من مراجعة واشنطن لسياستها تجاه كوريا الشمالية .

المعلق السياسي "لي جونغ – هون":

تستعد كوريا الشمالية للحوار مع الولايات المتحدة إيمانًا منها بأن المحادثات الثنائية ستستأنف عاجلاً أم آجلاً. البيانان شديدا اللهجة باسم مسئولين من مستوى منخفض نسبيًا يظهران بشكل غير مباشر التزام كوريا الشمالية بالحوار مع الولايات المتحدة. وفي بيان آخر باسم "كيم يو – جونغ" ، حذرت كوريا الشمالية من أن السلطات الكورية الجنوبية يتعين أن تتحمل مسؤولية تطيير منشورات معادية لكوريا الشمالية من قبل مجموعة منشقة. يشعر البعض بالقلق من أن كوريا الشمالية قد ترتكب استفزازًا عسكريًا ، لكن آخرين يقولون إن تحذير كوريا الشمالية يهدف إلى زيادة قدرتها التفاوضية في المحادثات المستقبلية بين الكوريتين .





قدمت وسائل الإعلام الأمريكية تغطية كبيرة لتصريحات بيونغ يانغ الأخيرة التي تنتقد سياسة حكومة بايدن تجاه كوريا الشمالية. كما قامت الإدارة الأمريكية برد سريع. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي ، "جيك سوليفان" ، في مقابلة معه ، إن سياسة إدارة بايدن الجديدة تجاه كوريا الشمالية لا تهدف إلى العداء بل الحلول .

المعلق السياسي "لي جونغ – هون":

للولايات المتحدة هدفان استراتيجيان. فهي بحاجة إلى ردع استفزازات كوريا الشمالية على المدى القصير ، ويتعين عليها إقناع كوريا الشمالية بالعودة إلى طاولة الحوار على المديين المتوسط والطويل. أدلى "سوليفان" بهذه التصريحات بعد أن أصدرت كوريا الشمالية تصريحات. بمعنى ما ، يعتبر هذا حوارًا غير مباشر. يقول "سوليفان" إن الإدارة الأمريكية مستعدة للانخراط في الدبلوماسية مع كوريا الشمالية من أجل الهدف النهائي المتمثل في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل. أي أن الولايات المتحدة شددت مرة أخرى على استعدادها للحوار. أعتقد أن الجانبين قد يستأنفان الحوار ، وربما يبدأان بمحادثات على مستوى العمل .





من ناحية أخرى ، أجرى وزير خارجية كوريا الجنوبية "تشونغ إيوي – يونغ" ووزير الخارجية الأمريكي "توني بلينكين" محادثات في لندن يوم الاثنين على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع. خلال المحادثات ، شارك "بلينكين" مراجعة "بايدن" لسياسة كوريا الشمالية مع "تشونغ" ، الذي رحب بها باعتبارها اتجاهًا واقعيًا وعمليًا. كما اتفق الجانبان على التعاون الوثيق من أجل نجاح القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المقرر عقدها في يوم 21 مايو. الآن ، يتحول الاهتمام إلى جدول الأعمال الرئيسي للقمة القادمة .

المعلق السياسي "لي جونغ – هون":

تعتقد حكومة كوريا الجنوبية أنه من الضروري استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بسرعة. وهي تأمل في إعلان إنهاء رسمي للحرب الكورية في المرحلة الأولى ، إذا أمكن ، لتهيئة بيئة مواتية للمفاوضات المستقبلية. تريد كوريا الجنوبية أيضًا أن تخفف الولايات المتحدة جزءًا من عقوباتها ضد كوريا الشمالية. خلال القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ، يعتزم الرئيس "مون" التأكيد على هذا الجزء. أتخيل أن الولايات المتحدة لن تكون متحمسة للغاية لإعلان نهاية الحرب ولكنها ستظهر استجابة إيجابية للحاجة إلى استئناف سريع للمحادثات. فيما يتعلق بتخفيف العقوبات ، لن تكون الولايات المتحدة سلبية تمامًا. تشترك سياسة سيول تجاه كوريا الشمالية في شيء مشترك مع نهج "بايدن" التدريجي. إذا تمكنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من تنسيق بعض وجهات نظرهما المختلفة ، فستعتبر القمة الثنائية ناجحة .





مع اكتمال مراجعة السياسة الأمريكية بشأن كوريا الشمالية ، فإن القمة القادمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر قد تكون بمثابة حدث فاصل في الدبلوماسية الإقليمية. تم لفت الانتباه إلى الخطوة التالية لكوريا الشمالية ، التي ظلت تصعد هجومها ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية .