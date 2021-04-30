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ضع 550 مل من الماء في قدر واغليها. أضف قاعدة الحساء والمكرونة إلى الماء المغلي وانتظر لمدة أربع دقائق ونصف أخرى . هذه وصفة نموذجية مكتوبة على علبة من المكرونة سريعة التحضير في كوريا الجنوبية تسمى راميون. تم تصنيع راميون لأول مرة في كوريا الجنوبية في عام 1963. يأكل كل مواطن كوري جنوبي ما بين 70 إلى 80 علبة راميون سنويًا ، مما يعني أن الناس يستهلكون طبقًا أو طبق راميون أكثر من مرة في الأسبوع. تتنوع نكهات الراميون ، بما في ذلك التوابل والمأكولات البحرية ولحم البقر ، وهناك أنواع مختلفة من الراميون مثل مكرونة الفاصوليا السوداء والراميون البارد والحار بدون شوربة ومكرونة راميون. المكرونة نفسها مختلفة من حيث السماكة والملمس . لا يسعنا إلا أن نتساءل عما إذا كان الناس في كوريا الشمالية يستمتعون أيضًا بالراميون. الباحثة "كيم يونغ – هوي":

يسمى الراميون في كوريا الشمالية "المكرونة المجعدة". في أواخر السبعينيات عندما كنت طالبة في المدرسة الإعدادية ، قدمت كوريا الشمالية الأرز الأبيض والحبوب للناس من خلال نظام التقنين الحكومي. فضلت الأمهات مكرونة الذرة على الذرة لأن المكرونة كانت منتفخة عندما تم غليها ثم وضعت في ماء بارد لمدة 30 دقيقة. كانت المكرونة المنتفخة كافية لإطعام أسرة مكونة من أربعة أفراد. ذات يوم ، تم تقديم "المكرونة المجعدة" للأسر. لم تكن المكرونة مقلية ولم يكن هناك مسحوق مرق. لم تكن منتفخة أيضًا. لكنها كانت لذيذة أكثر بكثير من المكرونة المفرومة محلية الصنع. أكلت المكرونة المجعدة لأول مرة. عندما كنت فتاة صغيرة ، كنت ألتهم كل الطعام الجديد ، ولم أهتم حتى بما إذا كان والداي يأكلان أم لا .





ظهر راميون لأول مرة في كوريا الشمالية في السبعينيات ، عندما بدأ إنتاج المكرونة سريعة التحضير في مصنع لمعالجة الدقيق في بيونغ يانغ. تم إنشاء المصنع من قبل رجل أعمال من اتحاد موالي لكوريا الشمالية للمقيمين الكوريين في اليابان. كانت تسمى "المكرونة المجعدة" ، والتي كانت مختلفة عن المكرونة التقليدية من حيث الشكل. في ذلك الوقت ، كانت المكرونة سريعة التحضير معبأة في صناديق ، وليس في عبوات فردية ، وتم توريدها إلى مناطق قليلة فقط ، بما في ذلك بيونغ يانغ. نظرًا لأن المكرونة لا تحتوي على أي مسحوق حساء ، كان الناس يغلونها ويأكلونها مع مجموعة من الإضافات. الذي يأكله الكوريون الجنوبيون اليوم تم إنتاجه في الشمال بداية من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. الكوريون الشماليون يسمون راميون المكرونة سريعة التحضير .

الباحثة "كيم يونغ – هوي":

بدأت كوريا الشمالية في تصنيع المكرونة سريعة التحضير بعد عام 2000. وواجهت البلاد صعوبات اقتصادية شديدة من منتصف التسعينيات إلى أوائل القرن الحادي والعشرين ، وتم إنشاء مصنع بيونغ يانغ للمكرونة سريعة التحضير على أساس رأس المال من هونج كونج. في ذلك الوقت ، أنتج المصنع 10 أطنان من المكرونة يوميًا. كانت الكمية قليلة للغاية ، وتمثل 0.08 % فقط من استهلاك الغذاء اليومي للكوريين الشماليين البالغ 12 ألف طن. ومع ذلك ، فإن إنتاج كوريا الشمالية الأول للمكرونة المقلية مع مسحوق الحساء أظهر تغييراً في النظام. لم أتذوق المكرونة سريعة التحضير في كوريا الشمالية أبدًا ، حيث جئت إلى كوريا الجنوبية في عام 2002. أثناء إقامتي في الجنوب ، تناولت وجبات خفيفة من كوريا الشمالية بما في ذلك الحلوى والشوكولاتة بالإضافة إلى القهوة الكورية الشمالية والراميون التي وصلت إلى كوريا الجنوبية عبر الصين. لقد وجدت أن المكرونة الكورية الشمالية تم تقطيعها بسهولة وأن مسحوق الحساء لم يكن لذيذًا جدًا. كانت أقل دهنية من تلك الموجودة في كوريا الجنوبية. ومع ذلك ، اعتقدت أنها كانت جيدة جدًا .





بعد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، تدفقت أنواع مختلفة من منتجات راميون الأجنبية إلى كوريا الشمالية عبر الصين والمجمع الصناعي المشترك بين الكوريتين في كيسونغ. انتشرت في جميع أنحاء البلاد من خلال الأسواق الخاصة جانغ مادانغ. يقال أن منتجات راميون الكورية الجنوبية تتمتع بشعبية كبيرة .

الباحثة "كيم يونغ – هوي":

بدأ مجمع كيسونغ الصناعي العمل في حوالي عام 2005. قدم المصنعون الكوريون الجنوبيون هناك وجبات الراميون بالإضافة إلى وجبات شوكو باي الخفيفة للعمال الكوريين الشماليين في المجمع. أعطاها العمال لمن حولهم أو باعوها في أسواق خاصة. نتيجة لذلك ، تذوق المزيد من الكوريين الشماليين الراميون الكوري الجنوبي. فضل السكان في الشمال طبق الراميون الكوري الجنوبي على البديل الصيني ، على الرغم من أن الأول كان أغلى من الثاني ، لأن المكرونة الكورية الجنوبية كانت مطاطية وقاعدة الحساء كانت رائعة. أيضا ، كانت هناك أنواع مختلفة من المنتجات الكورية الجنوبية .





ذكرت نسخة الإنترنت لعام 2008 من صحيفة "تشوسون سينبو" ، وهي صحيفة مؤيدة لكوريا الشمالية في اليابان ، أنه ابتداءً من ذلك العام ، سيتم توفير المكرونة سريعة التحضير المنتجة في كوريا الشمالية للناس على نطاق واسع. حدث تغيير كبير بالفعل في إنتاج المكرونة سريعة التحضير في كوريا الشمالية في عام 2010. شدد الزعيم "كيم جونغ – أون" على الحاجة إلى تنويع السلع اليومية للناس ، وبدأت أنواع مختلفة من المكرونة سريعة التحضير في الوصول إلى الأرفف المحلية .

الباحثة "كيم يونغ – هوي":

مع ظهور سوق المكرونة الفورية ، بدأت مصانع المواد الغذائية في بيونغ يانغ والمدن الكبرى الأخرى في تصنيع المكرونة سريعة التحضير تحت علامتها التجارية الخاصة. تأتي المكرونة بنكهات مختلفة ، مثل الكيمتشي والروبيان ولحم البقر والدجاج ومعجون فول الصويا والفلفل الأسود والبلغوغي. تمامًا مثل الراميون الكوري الجنوبي ، تحتوي كل عبوة من المكرونة سريعة التحضير في كوريا الشمالية على مسحوق مرق. تزن علبة المكرونة الكورية الشمالية 100 جرام ، مقارنة بـ 120 جرامًا في كوريا الجنوبية. بالنسبة لمعظم الكوريين الشماليين ، لم يكن ذلك كافيًا. يقال أنه يتم إنتاج 150 جرامًا من المكرونة سريعة التحضير في الشمال هذه الأيام .





مكرونة الكوب أبسط وأكثر ملاءمة ، حيث يمكن للمستخدمين فقط صب الماء المغلي في المكرونة في الكوب. طورت كوريا الشمالية أنواعًا مختلفة من حاويات الراميون لإنتاج هذا النوع من أكواب المكرونة .

الباحثة "كيم يونغ – هوي":

تسمي كوريا الشمالية كوب راميون "طبق المكرونة الفورية". يظهر أن حاويات راميون قد تم تنويعها في البلاد. عند تناول عبوة راميون ، يتعين على المستخدمين غلي المكرونة في قدر وغسلها بعد الأكل. لكنهم لا يحتاجون إلى سلق المكرونة سريعة التحضير ولكن ببساطة صب الماء الساخن في الكوب أو الحاوية البلاستيكية. بعد الأكل ، قد يتخلصون من العلبة أو يعيدون تدويرها. حتى الماء البارد يعمل مع بعض المكرونة سريعة التحضير. في هذه الحالة ، لا يحتاج المستخدمون حتى إلى الماء الساخن حتى يتمكنوا من الاستمتاع براميون بسهولة وتوفير تكاليف الوقود أيضًا .





الناس لديهم أذواق متنوعة للراميون. يختار البعض إتباع الوصفة الموضحة على عبوة راميون بالضبط ، بينما يضيف البعض الآخر أشياء أخرى مثل البصل الأخضر أو البيض أو الزلابية أو الكيمتشي أو المأكولات البحرية. يتم تقديم العديد من وصفات الراميون على الإنترنت أو البرامج التلفزيونية ، ولدى الكثير من الناس طريقتهم الفريدة في صنع طبق راميون اللذيذ. الباحثة "كيم" تشرح الآن كيف يتم الاستمتاع بالمكرونة سريعة التحضير في كوريا الشمالية .

الباحثة "كيم يونغ – هوي":

يستمتع العديد من الكوريين الشماليين بالراميون كطبق جانبي ممتاز للمشروبات ، مثل الطعام الخاص الذي يتم تناوله في أيام العطل التقليدية. يضيفون البيض أو الفطر إلى الطبق. الأثرياء يضعون شرائح اللحم البقري فيه. لكن بشكل عام ، يتم غلي الكثير من الخضار معًا. أعتقد أن هذه هي الطريقة لإضافة المزيد من النكهة لراميون وجعل من يأكلونه يشعرون بالشبع والرضا .





لا تنتج كوريا الشمالية كمية كبيرة من الراميون ، وأسعار الراميون باهظة الثمن. لذلك ، يأكل المواطنون العاديون الطعام فقط في المناسبات الخاصة. نأمل أن تنتج الدولة منتجات راميون اللذيذة وبأسعار معقولة بكميات كبيرة حتى يشعر جميع السكان المحليين بحرية الاستمتاع بالمكرونة سريعة التحضير .