(3) 어떻게 할까요?

비서: 어제 서현주 팀장이 사직서를 제출했습니다. 어떻게 할까요?

لقد سلمت رئيسة الفريق سو هيونغ جو استقالتها أمس. ماذا سنفعل؟

Ji-woo : 일단 보류하세요.

أجل النظر في الأمر حاليا.

비서 : 네.

حسنا.





شرح التعبير

ينقسم التعبير إلى جزئين: 어떻게و할까요?

어떻게-: يأتي من الفعل الوصفي 어떻다 ويعني "بأي طريقة" أو "بأي أسلوب".

ويعني التعبير "어떻게 할까요?" ماذا نفعل أو كيف نفعل؟ ويستخدم لسؤال الطرف الأخر عن الطريقة التي يجب أو يفضل أن تتمم بها الأمور أو يُتخذ بها القرار.

-يُستخدم التعبير في هيئة어떻게 하면 좋을까요? 어떻게 하는 것이 좋겠습니까? لجعله أكثر تهذيبا.

-عادة ما يأتي قبل هذا التعبير الموقف الذي لا بد من اتخاذ قرار بشأنه وقد يأتي الموقف في صورة جملة كاملة، أو يأتي في صورة جملة مرتبطة بالتعبير عن طريق اللاحقة 은/는데.

مثل: 어제 서현주 팀장이 사직서를 제출했는데, 어떻게 할까요?

-يمكن استخدام الحال 어떻게مع أفعلا أخرى مثلا 어떻게 쓸가요? 어떻게 연락할까요? وغيرها.





شرح الأمثلة

1)

지금 사람이 많아서 기다려야 한대요. 어떻게 할까요?

지금 사람이 많아서 기다려야 한다는데 어떻게 할까요?

والجملتان بنفس المعنى وهو: "يقول إنه علينا الانتظار لأن هناك الكثير من الأشخاص، فماذا سنفعل؟" ولكن المثال الأول جاءت فيه جملة الموقف كاملة ثم تلاها التعبير. والمثال الثاني ارتبط التعبير بالجملة الأولى عن طريق اللاحقة은/는데.

2)

가.내일 오전 기차는 남은 좌석이 없습니다. 어떻게 할까요?

أ. لا توجد مقاعدة شاغرة في القطار قبل ظهر الغد. ماذا سنفعل؟

나.그럼 내일 오후나 모레 오전은 있는지 알아봐 주세요.

ب. حسنا، فلتتفقد إذا كان هناك مكان شاغر غدا بعد الظهر، أو صباح بعد غد.

3)

가.냉장고에 먹을 게 별로 없는데 어떻게 할까?

أ. تقريبا لا يوجد شيء في الثلاجة، ماذا نفعل؟

나.그럼, 오늘은 피자나 시켜 먹자.

ب.حسنا، فلنطلب بيتزا اليوم.



