ترميم شارع سيجونغ الكبير لتفعيل الثقافة والتجارة

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تحولت منطقة شارع سيجونغ الكبير وسط العاصمة سيول إلى شارع خاص للأشجار حيث تم تقليل عدد الطرق الخاصة بالسيارات وتوسيع المساحات الخاصة بالمشي. في هذا الصدد قالت بلدية سيول إنها أكملت مشروع بناء طريق الأشجار الخاص للبشر في شارع سيجونغ لهذا الغرض، حيث أنها كانت قد بدأت في القيام بعملية المشروع في شهر يوليو من العام الماضي. بهذه العملية تم توسيع عرض طريق المارة في 1550 مترا من تقاطع شارع سيجونغ إلى محطة سيول للقطار ليبلغ اثني عشر مترا. وتم ذلك من خلال تقليل عدد الطرق إلى ما بين سبعة وتسعة طرق وإنشاء ثلاثة عشر ألفا وتسعمائة وخمسين مترا مربعا من مساحة المشي. كما تم بناء طريق خاص للدراجات في جميع أماكن شارع سيجونغ.

وقال مسؤول في بلدية سيول إن المشاة وركاب الدرجات أصبحوا قادرين على التنقل براحة وهم يمشون في مختلف المعالم المهمة في الشارع بما في ذلك ساحة كوانغ هوا مون وقصر دوك سو وبوابة سيونغ ليه. وتم تطبيق مفهوم "الغابة الحضرية" على مختلف أماكن مساحات المشي الموسعة حيث تم فيها زراعة أربعمائة وثماني عشرة شجرة من أحد عشر نوعا من الأشجار بما فيها الصنوبر والزلكوفا وحوالي مائة وثلاثين ألفا من اثنين وعشرين نوعا من النباتات والزهور. وتستهدف البلدية تحويل منطقة شارع سيجونغ إلى مكان يرجى البقاء فيه. وايضا قررت إنشاء شارع للمقاهي وإقامة مختلف عروض الشوارع الفنية والفعاليات الثقافية فيه من أجل تعزيز وتفعيل الثقافة والتجارة معا.