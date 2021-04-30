الموظفون الصغار يشعرون بضغوط من استعمال كاكاوتوك في شركاتهم

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اظهرت نتائج مسح أخير أنه كلما انخفضت أعمار الموظفين كلما ارتفع تعرضهم للضغوط النفسية عند استخدام منصة "كاكاوتوك" للمحادثات من أجل القيام بأعمالهم في الشركات. ومن أهم الأسباب في ذلك صعوبة الفصل بين الشؤون العامة والخاصة وتأمين الحياة الشخصية. وكانت قد أجرت شركة "اوبن سرفي 오픈서베이" المسح مؤخرا على ألف موظف وموظفة من الكوريين تتراوح أعمارهم بين عشرين عاما وتسعة وخمسين عاما. واتضح في المسح أن خمسة وخمسين بالمائة من أولئك المولودين في الفترة من منتصف التسعينيات من القرن الماضي وأوائل الألفية الثالثة قالوا إنهم يتعرضون لضغوط عند استخدام منصة كاكاوتوك من أجل القيام بأعمالهم في الشركات.

ووافق على هذا الرأي واحد وأربعون بالمائة من أولئك الذي ولدوا خلال الفترة من نهاية الستينيات من القرن الماضي وحتى السبعينيات، وستة وعشرون بالمائة من المولودين في خمسينيات القرن الماضي مما يدل على أنه كلما ارتفعت أعمارهم انخفضت هذه النسبة. وحول أسباب ذلك اختار ثمانية وخمسون بالمائة منهم عدم إمكانية الفصل بين الشؤون العامة والخاصة، بينما اختار ثمانية عشر بالمائة منهم القلق من إفشاء وانتهاك الحياة الشخصية.

وأجاب أكثر من نصف عدد المشاركين في المسح بأنهم يستخدمون كاكاوتوك من أجل التراسل الخاص للقيام بالأعمال في شركاتهم. وخاصة بلغت النسبة خمسة وستين بالمائة لدى الشركات التي يقل عدد العاملين فيها عن تسعة أشخاص مما يشير إلى ارتفاع نسبة الاستخدام كلما كان حجم الشركات أصغر.