النقود أكثر الهدايا المطلوبة في يوم الآباء

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سيصادف يوم السبت القادم يوم الآباء في كوريا. وفي مثل هذا التوقيت يمثل اختيار الهدايا الخاصة للآباء الشغل الشاغل للكثير من الأبناء. في هذا السياق، أظهرت نتائج مسح أخير أجرى بواسطة محل "تيمون 티몬" للتسوق عبر الإنترنت على سبعمائة شخص من عملائه في نهاية الشهر الماضي، أن أكثر الهدايا التي يراد تلقيها وتقديمها هي النقود.

وفي المسح قال ستون بالمائة منهم إنهم يريدون تلقي النقود كهدية بمناسبة يوم الآباء لتكون النقود أكثر الهدايا المرغوب فيها. كما اختار اثنا عشر بالمائة منهم الاستماع إلى عبارة لطيفة لتحتل المركز الثاني في هذا المجال. ومن جانب الأبناء، اختار أربعة وستون بالمائة منهم النقود كأكثر الهدايا التي يريدون تقديمها إلى آبائهم. واختار أربعة عشر بالمائة منهم المنتجات المعززة للصحة، وسبعة بالمائة منتجات الموضه، وخمسة بالمائة الأدوات الإلكترونية الخاصة لتعزيز الصحة.

وايضا كان هناك اختلاف في أنواع الهدايا التي يراد تقديمها حسب الأجيال حيث اختار أكثر من ستين بالمائة من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثين عاما وتسعة وخمسين عاما النقود، بينما اختار حوالي ستين بالمائة من فئتي المراهقين والعشرينيات من العمر المنتجات المعززة للصحة وغيرها من المنتجات بخلاف النقود. ويخطط حوالي خمسين بالمائة من المشاركين في المسح إنفاق ما بين مائة ألف وون ومائتي ألف وون، أي ما بين تسعين دولارا ومائة وثمانين دولارا على شراء الهدايا بينما يخطط اثنا عشر بالمائة منهم لإنفاق ما بين مائة وثمانين دولارا ومائتين وسبعين دولارا. وأجاب سبعون بالمائة منهم بأنهم سيشترون هدايا لآبائهم من محلات التسوق عبر الإنترنت، كما قال ثمانية وسبعون بالمائة منهم إنهم سيسلمون الهدايا إلى آبائهم مباشرة دون استخدام وسائل أخرى بما في ذلك خدمة التوصيل.