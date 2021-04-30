تباين آراء النساء والرجال عند التعرض للخطر

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أظهرت نتائج مسح اجرى بمشاركة 556 شابا وفتاة غير متزوجين عبر البريد الإلكتروني والإنترنت. حول التعرض لموقف خطر في الحياة المستقبلية، واي الأشياء سوف يستعين بها، حيث أجاب 27 بالمائة من الرجال بالنقود، ثم الزوجات، بينما أجاب 30 بالمائة من النساء بالزوج، ثم الأولاد. بعد ذلك، أجاب الرجال والنساء بالدولة، ثم جاء الأولاد بالنسبة للرجال، والنقود بالنسبة للنساء. ويتبين من تلك الأجابات بأن النساء يعتمدن على أزواجهن. بينما الرجال يعتمدون على النقود، وليس زوجاتهم.

وكانت إجابات النساء غريبة إلى حد ما، حيث أجبن بأنهن يعتمدن على أزواجهن أكثر. لكن في الحقيقة فهن سلبيات في الزواج وإنجاب الأولاد، على أساس الاستبيانات الأخرى. وردا على السؤال: "ما هو أكبر قلق تتوقعه في الحياة المستقبلية؟، أجاب الرجال والنساء بالإجماع بأنه نقص المال، ثم تفكيك حماية الأسرة. ثم جاءت المشاكل الصحية، والشعور بالانعزال أو الوحدة.