إتزي تصدر ألبوما جديدا

عبد الله القحطاني الكوري: أسلمت لألجأ إلى الخالق الذي لا يتغير
2021-05-07
#أخبار الساحة الفنية l 2021-05-12
كشفت فرقة "إتزي" النسائية عن ألبوم جديد بعنوان "خمّن مَن" يوم الثلاثين من أبريل الماضي، ويضم هذا الألبوم 6 أغنيات، منها أغنية "مافيا في الصباح".
وقالت الفرقة إنها تريد إظهار جانب أكثر قوة وجاذبية لمعجبيها في العالم.
ويذكر أن فرقة "إتزي" المكونة من 5 عضوات كانت قد بدأت نشاطها الغنائي يوم الثاني عشر من فبراير عام 2019، بالكشف عن ألبومها الأول بعنوان "إتز ديفرانت" أي "هذا يختلف".
2021-05-07
2021-05-07
2021-05-07
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