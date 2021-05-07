إتزي تصدر ألبوما جديدا

ⓒ JYP Entertainment

كشفت فرقة "إتزي" النسائية عن ألبوم جديد بعنوان "خمّن مَن" يوم الثلاثين من أبريل الماضي، ويضم هذا الألبوم 6 أغنيات، منها أغنية "مافيا في الصباح".

وقالت الفرقة إنها تريد إظهار جانب أكثر قوة وجاذبية لمعجبيها في العالم.

ويذكر أن فرقة "إتزي" المكونة من 5 عضوات كانت قد بدأت نشاطها الغنائي يوم الثاني عشر من فبراير عام 2019، بالكشف عن ألبومها الأول بعنوان "إتز ديفرانت" أي "هذا يختلف".