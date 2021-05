إنهايبن تتصدر قائمة أوريكون اليابانية للألبومات

ⓒ BELIFT LAB

تصدرت فرقة "إنهايبن" الشبابية قائمة "أوريكون" اليابانية للإلبومات بألبومها الأخير بعنوان "الحدود : كارنفال".

وقالت شركة "أوريكون" إنه تم بيع 70 ألفا و527 وحدة من الألبوم الجديد للفرقة، والذي يضم أغنية رئيسية بعنوان "في حالة سكر مذهول"، محتلا بذلك المرتبة الأولى في قائمة "أوريكون" من حيث حجم مبيعات الألبومات اليومية.

وكانت الفرقة قد تصدرت القائمة لأول مرة بألبومها المصغر بعنوان "الحدود: اليوم الأول" في العام الماضي.

SM teams up with MGM to create new boy band

وكالة إس إم تتعاون مع شبكة إم جي إم الأمريكية في إنشاء فرقة شبابية جديدة

تتعاون وكالة "إس إم" الترفيهية مع شبكة "إم جي إم" التلفزيونية الأمريكية في إنشاء فرقة شبابية للكيبوب في الولايات المتحدة.

وسيتم اختيار أعضاء لفرقة يطلق عليها اسم "إن سي تي – هوليوود" من خلال برنامج مسابقة غنائية تلفزيونية، بحيث تكون المسابقة مفتوحة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و25 عاما.

وسوف يخضع الفائزون في المسابقة الغنائية لتدريبات في سيول قبل إنشاء الفرقة.