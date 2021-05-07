تزايد اهتمام الشباب الكوريين بكتب تنمية المواهب الذاتية والفلسفة

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تحظى كتب تطوير المواهب الذاتية والقائمة على الفلسفة برواج كبير بين الشباب الكوريين هذه الأيام. وتتميز هذه الكتب بالصفة العملية حيث تعتمد على الفكرة القائلة بأن الفلسفة يجب أن نستخدمها مباشرة وأن تغير حياتنا إلى الأفضل. على سبيل المثال، مطور تقنية المعلومات "تشيه وان هيونغ 최원형" البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاما والذي ينفذ نظرية "صباح المعجزة" المتمثلة في تطوير المواهب الذاتية من خلال الاستيقاظ في الصباح الباكر، قال إنه يصحو من النوم في الساعة الخامسة إلا الثلث كل صباح وهو يتذكر مقولة الإمبراطور الروماني "ماركوس أوريليوس 마르쿠스 아우렐리우스" إن قضاء الوقت على السرير مثل الآن يعني التفكير في نفسك فقط. وإذا واجهت صعوبة في الخروج من السرير فقل "يجب علي بصفتي إنسانا أن أعمل".

تجدر الأشارة الى أن كتاب "دروس ستوا 스토아" الذي صدر الشهر الماضي بيع منه أكثر من عشرة آلاف نسخة، وايضا صدر عدد مشابه لهذه الكتب من مثل كتاب "إكسبرس سقراط 소크라테스 익스프레스 " الذي يضم العنوان الثانوي "كيفية استغلال الفلسفة كفن للحياة"، وكتاب" فيلوكوميس 필로코믹스" الذي يضم العنوان الثانوي "اللحظة التي تتغلغل فيها الفلسفة في حياتنا". ويتناول كتاب "دورس ستوا" مسارات حياة ستة وعشرين فيلسوفا من فلاسفة ستوا بمن فيهم "زينون 제논 وماركوس أوريليوس 마르쿠스 아우렐리우스 وكاتو 카토" حيث يوجه رسالة هذه المدرسة المتمثلة في ضرورة التعرف على الإمكانيات والتركيز على الأعمال المتاحة.

وقال كاتب الكتاب "لايون هوليداي 라이언 홀리데이" إن الفلسفة التي لا تقدر على تغيير الحياة الذاتية لا تمثل سوى إهدار الوقت، وأنه كتب هذا الكتاب من أجل التطبيق العملي للفلسفة. أما السيد كيم هيونغ بو 김형보 مدير دار "اوكروس 어크로스 " للنشر فيقول إن هذا النوع من الكتب يلقى رواجا كبيرا مع ظهور جيل الذين يعتقدون أن التركيز على الأمور التي تسيطر على الذات وتغيرها هو أكثر قيمة وعملية من تغيير العالم والقيام بعمل كبير.