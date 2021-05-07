حملة للتبرع بالقطع الأثرية في مجال مكافحة الحرائق

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قالت هيئة مكافحة الحرائق الكورية إنها تقوم بتنفيذ حملة للجمع والتبرع بالقطع الأثرية لمكافحة الحرائق من أجل تأمين القطع المتلاشية الخاصة بتاريخ مكافحة الحرائق وحفظها وإدارتها بشكل منظم. ومن هذا المنطلق تقوم الهيئة بمسح وجمع القطع الأثرية المعنية المنتشرة في مختلف مراكزها ومكاتبها المنتشرة في أنحاء البلاد من جهة، وتنفيذ حملة للتبرع بها من بين الجمهور.

ويشمل ذلك الكتب المتعلقة بمكافحة الحرائق ذات المصدر الواضح والمعنى التاريخي أو الصور الفوتوغرافية أو لوحات الرسم أو الأدوات والملابس والسيارات ذات الصلة. وتنوي الهيئة تسجيل القطع الأثرية المتبرع بها والاحتفاط بها في المتحف الوطني لمكافحة الحرائق واستخدامها في العروض الخاصة والبحوث والتعليم من خلال اعتبار كمياتها وقيمتها، كما تخطط لتخصيص المواد المهمة كقطع ثقافية وطنية. وسوف تقدم شهادات التبرع ولوحات الشكر إلى المتبرعين، كما ستقدم قائمة أسمائهم في دار الشهرة التابع للمتحف الوطني إلى جانب دعوتهم إلى مختلف الفعاليات المهمة ذات الصلة. وبالنسبة للمتبرعين بكميات كبيرة ستقيم معارض خاصة لهم.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة مكافحة الحرائق تعمل على إنشاء المتحف الوطني في مدينة كوانغ ميونغ بمقاطعة كيونغ كي، وسوف يتكون هذا المتحف من طابقين فوق الأرض وطابق واحد تحت الأرض على مساحة خمسة آلاف متر مربع. ومن المقرر أن يفتتح المتحف في شهر يوليو من عام ألفين وأربعة وعشرين. وقال رئيس الهيئة "شين يول او 신열우" إنه يطلب من المواطنين الاهتمام الفعال والمشاركة الكبيرة في حملة الجمع والتبرع من أجل حفظ وإدارة القطع ذات القيمة التاريخية بشكل منظم.