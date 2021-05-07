انتعاش السياحة الداخلية تزامنا مع الأجازات الأسرية في شهر مايو

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يعتبر شهر مايو شهر الأسرة في كوريا حيث يضم يوم الطفل الذي يصادف الخامس من مايو ويوم الآباء الذي يصادف يوم الثامن. كما يضم يوم بلوغ سن الرشد الذي يصادف يوم السابع عشر، ويوم الزوجين الذي يصادف الحادي والعشرين. ولهذا فإن الكثير من الكوريين يخططون للقيام بالسفر احتفالا بهذه الأيام الأسرية. وقد اختيرت جزيرة جيجو الواقعة في أقصى جنوب البلاد كأكثر مقاصد السفر شعبية في هذا الشهر بينما اختيرت مناطق البحر الجنوبي كمقصد سفر بارز. وقامت منصة السفر "هوتلس كومباين 호텔스컴바인" بجمع وتحليل البيانات الخاصة للبحث عن أماكن السفر وتذاكر الطائرات والفنادق في هذا الشهر وأعلنت عن توجهات السفر المحلي. وطبقا لنتيجة التحليل، احتلت جزيرة جيجو المركز الأول هذا العام من بين أكثر المدن المحلية شعبية بعد أن كانت العاصمة سيول قد احتلت المركز الأول في هذا المجال في نفس الشهر من العام الماضي.

وتلتها مدينتا بوسان وسيول، لتحتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي. وتضم أكثر المدن العشر شعبية مختلف المدن الممثلة حسب الأقاليم بما في ذلك مدن "كانغ رونغ" في المركز السادس، و"كيونغ جو" في المركز السابع و"سوكتشو" في المركز الثامن. خاصة اختيرت مدينة "يوسو" و"جزيرة كوجيه" و"جزيرة واندو" وغيرها من مناطق البحر الجنوبي كمعالم سياحية جديرة بالملاحظة. وأكثر الأماكن التي تغيرت مراكزها هذا العام بشكل كبير مقارنة مع العام الماضي هي مدينة يوسو حيث احتلت المركز الرابع هذا العام بعد أن كانت قد احتلت المركز السابع العام الماضي.

الجدير بالذكر أن يوسو تقع في منطقة بحرية نظيفة في البحر الجنوبي وتعتبر مدينة بحرية جميلة. ويعتقد أن شعبية المدينة ترجع إلى أنها تضم مياه البحر الشفافة والكثير من الجزر المأهولة وغير المأهولة. كما احتلت جزيرتا "كوجيه " و"واندو" المركزين التاسع والعاشر على التوالي لأول مرة هذا العام. وتمتاز جزيرة كوجيه التي تعتبر ثاني أكبر الجزر في كوريا وجزيرة واندو المكونة من حوالي مائتين وستين جزيرة كبيرة وصغيرة، باحتضان البحر النظيف والطبيعة المباركة حيث تفتخران بمناظرهما الطبيعية الخلابة والغريبة.

أما مدينتا "كانغ رونغ" و"سوكتشو" اللتان احتلتا المركزين الرابع والخامس على التوالي في العام الماضي فقد احتلتا المركزين الخامس والسابع على التوالي هذا العام. وبالفعل تعتبران من أكثر مقاصد السفر المحلية رواجا، حيث يتدفق إليهما الكثير من السياح المحليين طوال أيام السنة. وقد تم التأكد من أن المسافرين يبحثون عن مقاصد سفر جديدة تمكنهم من تجنب الاحتكاك بالكثير من الناس بقدر الإمكان. يُشار الى أن كل مقاعد الطائرات المتجهة إلى جزيرة جيجو محجوزة تماما خلال هذا الشهر. وفي ظل تفعيل السفر المحلي، احتلت مختلف الفنادق الفاخرة بأربع أو خمس نجوم والتي تمثل مختلف الأقاليم، بما في ذلك فندق جيجو شيلا وفندق هيلتون بوسان، مراكز متقدمة في مجال نسبة البحث.