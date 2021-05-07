تزايد رغبة الشباب بالاستمرار في العيش في سيول مستقبلاَ

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أصدرت حكومة بلدية سيول في يوم الرابع من شهر مايو، نتائج دراسة حللت أنماط حياة المواطنين العاديين الذين يعيشون في العاصمة سيول. وكانت قد أجرت حكومة بلدية سيول هذا الاستطلاع في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر من العام الماضي، واستهدف 20 ألف أسرة و5000 مواطن و2500 أجنبي يقيمون في سيول. ووفقا لنتائج الاستطلاع، أراد 6 من أصل 10 من مواطني سيول الاستمرار في العيش في سيول بعد 10 سنوات. وحسب الفئة العمرية، كان 67.2% منهم في الثلاثينيات من العمر، مما يشير إلى أنهم أكثر رغبة في العيش في سيول بعد 10 سنوات.

ومن ناحية أخرى، أراد 41.6% من المستطلعين فوق سن الستين مغادرة سيول بعد 10 سنوات. في الواقع، يرغب معظم الكوريين فوق سن الستين قضاء حياتهم بعد التقاعد في ريف هادئ وجميل، وليس في وسط مدينة مزدحم. وفي الوقت نفسه، أجاب 27.6% من مواطني سيول بأن "أقل من 2 مليون وون إلى 2.5 مليون وون شهريا هو تكلفة مناسبة" كتكلفة معيشية مناسبة بعد التقاعد. ووفقا للخبراء، إذا كنت تعيش في منطقة ريفية غير سيول بعد التقاعد، يمكنك تقليل نفقات المعيشة الخاصة بك بنسبة 15% على الأقل شهريا.