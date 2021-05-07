جمعية الممرضات الكورية تنشر كتابا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض

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يصادف اليوم الأربعاء 12 مايو "اليوم العالمي للتمريض". وكان قد تم تخصيص هذا اليوم للاحتفال بالمساهمة الاجتماعية للممرضات، وهو أيضا عيد ميلاد الممرضة البريطانية فلورنس نايتينغيل Florence Nightingale .

وبمناسبة يوم التمريض العالمي، تم نشر كتاب باللغة الكورية عن حياة وإنجازات فلورنس نايتينغيل‏ ‏التي تعرف برائدة التمريض الحديث. نشرت جمعية الممرضات الكورية كتابا بعنوان "حياة وإنجازات فلورنس نايتينغيل"، والذي يتضمن سيرتها الذاتية التي نشرها متحف فلورنس نايتينغيل في إنجلترا. ويقال إن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها ترجمة هذا الكتاب ونشره بلغة أجنبية.

الجدير بالذكر أن فلورنس نايتينغيل هي مؤسسة التمريض الحديث ورائدة عظيمة فتحت الباب لعصر الممرضات المحترفات. وهذا هو السبب في أنها رمز وأيقونة للممرضات في جميع أنحاء العالم. وتأسس "اليوم العالمي للتمريض" في عام 1972 من قبل المجلس الدولي للتمريض للاحتفال بتاريخ ميلادها في 12 مايو. وقال مسؤول في متحف فلورنس نايتينغيل في إنجلترا: "سيكون هذا الكتاب أفضل فرصة للقراء لمتابعة حياتها المشرقة وخطواتها". كما قال أيضا: "إن نشر النسخة الكورية أمر رائع جدا للاحتفال باليوم العالمي للتمريض، ونحن ممتنون للغاية لجمعية الممرضات الكورية".

في هذا الصدد، قالت شين كيونغ ريم رئيسة جمعية الممرضات الكورية، إن روح التمريض النبيلة لنايتينغيل، التي حملت مصباح الأمل في حرب القرم واهتمت بالمصابين ليلا ونهارا، قد عادت للظهور مجددا من قبل الممرضات الكوريات اللاتي يعملن بجد في طليعة الاستجابة لفيروس كورونا اليوم، لتصبح ضوءا نبيلا لحماية صحة الناس وسلامتهم. حيث هناك العديد من الممرضات اللاتي ورثن روح نايتينغيل، ويمارسن عملهن حتى في هذه الظروف الصعبة بسبب فيروس كورونا.