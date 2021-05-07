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تي إكس تي تعود بألبومها الجديد في مايو

#أخبار الساحة الفنية l 2021-05-12

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

من المقرر أن تعود فرقة "تي إكس تي" الشبابية بالكشف عن ألبومها الثاني الجديد بعنوان "تجميد"

 يوم الحادي والثلاثين من مايو الجاري.

وكانت الفرقة قد أصدرت ألبومها السابق بعنوان "الحلقة الأولى: الساعة الزرقاء".

وتم بيع أكثر من 520 ألف نسخة من الألبوم الجديد ضمن الطلبات المسبقة.

واحتلت أغنية "الحلقة الأولى: الساعة الزرقاء" لفرقة "تي إكس تي" المرتبة الخامسة والعشرين في قائمة "بيلبورد 200".

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