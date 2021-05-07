تي إكس تي تعود بألبومها الجديد في مايو

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من المقرر أن تعود فرقة "تي إكس تي" الشبابية بالكشف عن ألبومها الثاني الجديد بعنوان "تجميد"

يوم الحادي والثلاثين من مايو الجاري.

وكانت الفرقة قد أصدرت ألبومها السابق بعنوان "الحلقة الأولى: الساعة الزرقاء".

وتم بيع أكثر من 520 ألف نسخة من الألبوم الجديد ضمن الطلبات المسبقة.

واحتلت أغنية "الحلقة الأولى: الساعة الزرقاء" لفرقة "تي إكس تي" المرتبة الخامسة والعشرين في قائمة "بيلبورد 200".