تي إكس تي تعود بألبومها الجديد في مايو

عبد الله القحطاني الكوري: أسلمت لألجأ إلى الخالق الذي لا يتغير
2021-05-07
#أخبار الساحة الفنية l 2021-05-12
من المقرر أن تعود فرقة "تي إكس تي" الشبابية بالكشف عن ألبومها الثاني الجديد بعنوان "تجميد"
يوم الحادي والثلاثين من مايو الجاري.
وكانت الفرقة قد أصدرت ألبومها السابق بعنوان "الحلقة الأولى: الساعة الزرقاء".
وتم بيع أكثر من 520 ألف نسخة من الألبوم الجديد ضمن الطلبات المسبقة.
واحتلت أغنية "الحلقة الأولى: الساعة الزرقاء" لفرقة "تي إكس تي" المرتبة الخامسة والعشرين في قائمة "بيلبورد 200".
2021-05-07
2021-05-07
2021-05-07
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