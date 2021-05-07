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إيسبا تكشف عن ألبومها الجديد هذا الشهر

#أخبار الساحة الفنية l 2021-05-12

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

ستكشف فرقة "إيسبا" النسائية عن ألبومها المنفرد الجديد بعنوان "مرحلة ثانية" يوم السابع عشر من مايو الجاري.

وقد قامت وكالة "إس إم" الترفيهية بإنشاء فرقة "إيسبا" في شهر نوفمبر من العام الماضي، بألبومها الأول بعنوان "بلاك مامبا".

وحظيت الأغنية الأولى للفرقة "بلاك مامبا" بإقبال كبير، حيث تم إدراجها ضمن القوائم الموسيقية العالمية المختلفة، منها قائمة "بيلبورد غلوبال إكسل".

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