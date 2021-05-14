كيم مين: أحلم دائما بأن أكون مترجمة ممتازة

السيدة "كيم مين"، التي لديها لقب "مس كورابية"، هي خريجة قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة دانكوك، ودرست في كلية الدراسات العليا في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، تشرح في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس عن قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة دانكوك، الذي يتم فيه تدريس اللغة العربية والدراسات ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الصراع العربي الإسرائيلي. وتقول "كيم مين" إن اهتمامها بالعالم العربي بدأ عندما قام والدها الذي يعمل طبيبا بتعريفها على فتاة يمنية كان قد أجرى لها عملية جراحية. وفي البداية لم تكن تعرف جيدا عن الإسلام، ولكن بصفتها دارسة للغة والثقافة العربية فإنها صارت تهتم بالإسلام وتزور الكثير من المساجد.

وتشرح "كيم مين" عن خدمة "بي بي بي" للترجمة التي تعمل فيها كمتطوعة، وأيضا عن خبراتها المتنوعة في مجال الترجمة، كما تحكي عن تجربتها كمترجمة طبية لمدة قصيرة، مشيرة إلى أنها ظلت تحلم بأن تعمل كمترجمة وأن تصبح مترجمة ممتازة. وتنصح من يريد أن يفتح عينيه على العالم بشكل أوسع بالعمل في الترجمة للغة العربية، لأن سوق الترجمة العربية تتوسع. وتقول "كيم مين" إنها تدرس حاليا اللغة الإنجليزية بجانب اللغة العربية، وتؤكد أنه رغم تطور الذكاء الاصطناعي في مجال الترجمة فإن الترجمة الآلية لا يمكن أن تتفوق على الإنسان الذي يمكنه قراءة وفهم السياق والحالة الشعورية.

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