سفير كوريا لدى مصر يجري لقاء مفتوحا مع طلبة قسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس

ⓒ https://m.akhbarelyom.com

أكد السفير الكوي لدى القاهرة "هونغ جين أوك" أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأن موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين قارات آسيا وإفريقيا وأوربا يؤهلها لقيادة المنطقة بأسرها.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه السفير "هونغ" مع عدد من طلبة الصف الرابع في قسم اللغة الكورية بكلية الألسن بجامعة عين شمس في مقر إقامته، حيث تبادل معهم الرؤى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية ومصر.

وقال السفير الكوري إن العلاقات الثنائية بين سيول والقاهرة شهدت إنجازات مثمرة خلال الفترة الأخيرة في شتى مجالات التعاون، مؤكدا على الدور المنوط بالطلاب كمتحدثين للغة الكورية في تعزيز التفاهم والتبادل الثقافي بين البلدين.

وقد دار الحوار المفتوح بين السفير الكوري والطلبة الحاضرين حول أوجه التشابه بين الثقافتين الكورية والمصرية، والأعياد التقليدية في كوريا الجنوبية، والأجواء الخاصة بشهر رمضان في مصر.

كما دار الحوار حول تجربة الصيام ليوم واحد التي خاضها السفير "هونغ" في مطلع شهر رمضان، حيث قال السفير إنه صام بالفعل، لكنه لم يستطع الصيام أكثر من يوم واحد.

ومن جانبهم، أعرب الطلبة المصريون عن شكرهم للسفير الكوري على دعوتهم إلى محل إقامته، وجددوا استعدادهم للمساهمة في تطوير وتوطيد العلاقات بين كوريا ومصر بعد تخرجهم من الجامعة.