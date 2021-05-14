شركة كورية تبنى مزرعة عمودية ذكية في الكويت

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لؤلؤة: قالت المؤسسة الكورية لتنمية التجارة والاستثمار يوم الاثنين الماضي إن التحالف الكوري المتخصص في المزارع الذكية قد حصل على صفقة لبناء مزرعة ذكية ذات طابع تقني كوري خاص في الكويت.

وبموجب هذه الصفقة، سيقوم التحالف الكوري ببناء مزرعة عمودية ذكية على مساحة قدرها 700 متر مربع في الكويت حتى نهاية هذا العام، ليتم طرح الخضروات الورقية العضوية المزروعة فيها في السوق المحلية الكويتية، بدءا من شهر مارس من العام القادم.

ويمكن القول إن المزارع العمودية الذكية هي إحدى أهم حلول إنتاج الغذاء، ويتوقع أن تغير أسلوب الزراعة في المستقبل، وأن تسهم أيضا في تحقيق الأمن الغذائي في العالم، خاصة في المناطق ذات المناخ القاسي، مثل المناطق الصحراوية، بما في ذلك الكويت.

وتتبنى المزارع العمودية الذكية أساليب عالية التقنية لإنتاج محاصيل في نظام بيئي مغلق يسهل التحكم في عوامله من درجات حرارة وإضاءة، بالاعتماد على الزراعة المائية دون تربة أو الحاجة لاستخدام مبيدات حشرية وذلك على رفوف تمتد رأسيا.

وفي الواقع، تعتمد الكويت اعتمادا كبيرا على الواردات الخارجية لتلبية حاجة السوق المحلية للمنتجات الزراعية، حيث يتم استخدام 0.6% فقط من إجمالي مساحة أرضها لأغراض زراعية.

وضمن الجهود الرامية لحل هذه المشكلة، افتتحت شركة "نوكس ماندجمنت" الكويتية المتخصصة في تطوير تقنيات الزراعة الذكية، أول مزرعة عمودية ذكية في العالم العربي، في شهر أغسطس من العام الماضي.

وتخطط المؤسسة الكورية لتنمية التجارة والاستثمار لتعزيز دعمها للشركات الكورية في التقدم إلى سوق المزارع الذكية في الشرق الأوسط، حيث بدأت دول الشرق الأوسط تركز في الآونة الأخيرة على ضمان الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، قامت الإمارات العربية المتحدة بتعيين السيدة "مريم المهيري" وزيرة للأمن الغذائي المستقبلي في عام 2017، ووضعت في العام التالي استراتيجية وطنية للأمن الغذائي لتكون الإمارات الأفضل عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

وضمن هذه الجهود، كشفت الإمارات في شهر سبتمبر من العام الماضي عن مشروع لبناء أضخم مزرعة داخلية في العالم على أراضي أبوظبي لزيادة الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

إلى جانب هذا، خصصت المملكة العربية السعودية 500 مليون دولار في العام الماضي في تطوير مشروعات لتحسين البنية الزراعية، منها بناء مزارع ذكية.

وفي هذا الصدد، قال مدير قسم الشرق الأوسط في المؤسسة الكورية لتنمية التجارة والصناعة "لي كوان سوك" إن المؤسسة ستدعم عمليات الاستثمار والتصدير للشركات الكورية لزيادة تقدمها إلى سوق المزارع الذكية في الشرق الأوسط.