توقيع مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء فرع للمعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا في مصر

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وقعت كوريا الجنوبية ومصر مذكرة تفاهم بهدف التعاون في إنشاء فرع للمعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا المعروف باسم "كايست" في مصر.

ووقع المذكرة الدكتور "لي كوانغ هيون" رئيس المعهد الكوري عن الجانب الكوري، فيما وقعت عن الجانب المصري الدكتورة "رشا راغب" المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب.

وشارك في مراسم توقيع المذكرة الدكتور "حازم فهمي" السفير المصري لدى كوريا الجنوبية عبر الفيديو.

وصرح السفير "فهمي" بأن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تتويجاً للتعاون بين مصر وكوريا، حيث ساهم توقيع مذكرات تفاهم مع مراكز كورية من قبل، من أجل إثراء عمل الأكاديمية الوطنية للشباب، في الارتقاء بالإمكانات العلمية، ومهارات الشباب المصري.

يشار إلى أن المعهد الكوري يحتل المركز التاسع والثلاثين على المستوى الدولي في تصنيف "كيو إس" للجامعات للعام 2021، كما يعد الأول آسيوياً في مجال الابتكار، إذ يعتبر حاضنة لأعمال بحوث وتطوير التكنولوجيا المتقدمة.