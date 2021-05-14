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الباحثة "كيم يونغ – هوي":

روجت كوريا الشمالية للسلع المنتجة محليًا في صحيفتها الرسمية رودونغ سينمون وبرامجها التلفزيونية الحكومية مؤخرًا. العلامات التجارية الشهيرة لمستحضرات التجميل في كوريا الشمالية تفتخر بشدة بتضمنها "عطر الربيع" المصنع من قبل مصنع سينويجو لمستحضرات التجميل و "ميلكي واي " من قبل مصنع بيونغ يانغ لمستحضرات التجميل. تشمل العلامات التجارية للبيرة الرائد في البلاد تيدونغ غانغ و بيونغ ميك وبيك هواك ، وفي حين أن العلامات التجارية الشهيرة "بيغ ديبر" و"فيرست إسنو" لكعك و حلوى. "شجرة الصنوبر" هي ماركة حقائب و"ميك بونغ سان" الشهيرة ، هي ماركة أحذية. الفوط الصحية متوفرة تحت الاسم التجاري "غاردن بالسام" إن العديد من الأسماء التجارية مثل هذه تظهر أن كوريا الشمالية تتغير .





استمعتم للتو إلى " كيم يونغ – هوي" ، وهي باحث أول من مركز الاقتصاد الجديد لشبه الجزيرة الكورية في بنك التنمية الكوري. إن العلامة التجارية هي اسم علامة تجارية مسجل تضعه الشركات لتمييز منتجاتها عن المنتجات الأخرى. في نظام الإنتاج الضخم ، تمثل العلامة التجارية لمنتج معين هويته وجاذبيته وسلطته. إذن ، ماذا تعني العلامات التجارية في كوريا الشمالية؟ هيا نسمع من الباحثة " كيم".

الباحثة "كيم يونغ – هوي":

أثناء دراستي بالجامعة في كوريا الشمالية ، حضرت درسا لتعلم السياسة والاقتصاد الرأسمالي. في ذلك الوقت ، قام الأستاذ بتدريس الطبيعة الفاسدة للرأسمالية. في المجتمع الرأسمالي ، إذا كان منتج الشركة "أ" يباع بشكل جيد ، فإن الشركة "ب" والشركة "ج" تصنعان نفس المنتج. بعد المنافسة الشديدة بين الشركات ، تهيمن إحدى الشركات في النهاية على السوق أو تحتكره ، بينما تفلس الشركات الأخرى. من ناحية أخرى ، في كوريا الشمالية ، لا توجد منافسة على الإطلاق ، لذلك لا توجد شركة تخرج عن العمل. هذا ما تعلمته في الجامعة . نظرًا لعدم وجود منافسة بين الشركات ، فهي لا تحتاج إلى علامات تجارية تميز منتجاتها عن المنتجات الأخرى. لكن ظهرت علامات تجارية في كوريا الشمالية ، مما يعكس أن الدولة الشيوعية قد أدخلت بعض عناصر الرأسمالية. ليس من المبالغة القول إن ظهور العلامات التجارية في الشمال يشير إلى التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق .





سنت كوريا الشمالية قانون العلامات التجارية في الاجتماع العادي لمجلس الشعب الأعلى في عام 1998. في ذلك الوقت ، كانت البلاد تمر بما يسمى بفترة "مارس الشاقة" ، عندما تم تعليق تشغيل المصنع تقريبًا بسبب الانكماش الاقتصادي الشديد. تم تعديل القانون في وقت لاحق واستكماله بموجب القانون ، يتم تعريف العلامة التجارية على أنها أي حرف ، أو رسم ، أو شكل ، أو علامة ، أو لون ، أو شكل ثلاثي الأبعاد أو مزيج منها يمكن أن يميز السلع أو الخدمات التي تنتجها مؤسسة ما عن تلك الخاصة بشركات أخرى .

الباحثة "كيم يونغ – هوي":

مرت كوريا الشمالية بفترة "مارس الشاقة" في التسعينيات ، عندما انخفض استخدام الطاقة الصناعية بشكل كبير بسبب نقص الكهرباء والأموال والمواد الخام. نظرًا لعدم قدرة المصانع المحلية على إنتاج سلع كافية ، تم تداول المنتجات الصينية في السوق ، مما يجعل من الضروري للغاية إدخال قانون العلامات التجارية. في ذلك الوقت ، أقامت كوريا الشمالية معارض دولية للمنتجات في دول أجنبية مثل كولومبيا وهولندا وعرضت بضائعها هناك. كان الغرض بالطبع هو تصدير منتجاتها. كجزء من الجهود المبذولة للترويج لعلاماتها التجارية المحلية بين المشترين الأجانب وزيادة التجارة ، سنت كوريا الشمالية قانون العلامات التجارية .





ينص قانون العلامات التجارية في كوريا الشمالية على تفاصيل حول العلامات التي لا يمكن تسجيلها كعلامة تجارية بالإضافة إلى التنازل عن العلامات التجارية المسجلة واستخدامها. تشرح الباحثة " كيم" سبب اعتبار هذا الجزء غير عادي إلى حد ما .

الباحثة "كيم يونغ – هوي":

بموجب المادة 21 من قانون العلامات التجارية ، لا يمكن تسجيل العلامات أو المؤشرات التي يودعها مقدم الطلب من بلد أو منطقة معادية لكوريا الشمالية كعلامة تجارية. وهذا يعني أن رجال الأعمال من البلدان ذات العلاقات العدائية مع كوريا الشمالية لا يمكنهم تسجيل علامة تجارية عند القيام بأعمال تجارية في الشمال. ينص قانون كوريا الشمالية أيضًا على أن المؤسسات أو الشركات أو المنظمات أو المواطنين الذين ليس لديهم استحقاق مستحق لا يمكن أن يكونوا المتنازل لهم أو المرخص لهم بعلامات تجارية مسجلة. هذا يدل على أن الشركات في كوريا الشمالية مملوكة للدولة ، على الرغم من أنها حصلت على قدر أكبر من الحكم الذاتي. تختلف هذه الأجزاء بوضوح عن قوانين العلامات التجارية في الاقتصادات الرأسمالية .





سلطت كوريا الشمالية الضوء على أهمية العلامات التجارية منذ وصول الزعيم الحالي "كيم جونغ- أون" إلى السلطة. في يناير 2020 ، أكدت صحيفة رودونغ سينمون على تعليمات الزعيم "كيم جونغ – أون" لتطوير العلامات التجارية. ونُقل عنه قوله إن العلامة التجارية هي وجه المنتج ولا يمكن أن يتألق المنتج إلا عندما تلبي العلامة التجارية احتياجات العصر وتناشد الناس. يقال أن العلامة التجارية للأحذية"ميبونغ سان" المنتجة في مصنع في وونسان تم تسميتها بواسطة الزعيم نفسه .

الباحثة "كيم يونغ – هوي":

إحدى السياسات الاقتصادية لـ"كيم جونغ – أون" هي "نظام الإدارة المسئولة عن الشركات الاشتراكية" ، والذي تم تصميمه لتعزيز استقلالية الشركات. بموجب هذا النظام ، يُسمح للمؤسسات بإنتاج أي شيء تريده ، وليس فقط المنتجات التي تحددها الدولة. منذ إدخال النظام ، دخلت الشركات في منافسة مبيعات. عند الحديث عن مستحضرات التجميل ، على سبيل المثال ، تم تزويد سكان كوريا الشمالية بمستحضرات التجميل من قبل الدولة في الماضي ، بغض النظر عن تفضيلهم. لكن في هذه الأيام ، يمكنهم اختيار ما يريدون ، سواء كان ذلك العلامة التجارية"عطر الربيع" أو العلامة التجارية "ميلكي واي". لذلك من الضروري للمنتجين إنشاء علامتهم التجارية الخاصة والترويج لها. من الإنصاف القول إن المنافسة بين الشركات أدت إلى ظهور علامات تجارية في كوريا الشمالية .





وفقًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في يناير من هذا العام ، سجلت كوريا الشمالية سبع علامات تجارية ، بما في ذلك العلامة التجارية للفندق ماسيك ريوتغ لدى وكالة الأمم المتحدة ومقرها جنيف العام الماضي. انضمت كوريا الشمالية إلى "ويبو" في عام 1974 ووقعت على معاهدة التعاون بشأن البراءات في عام 1980. وقد أبدت البلاد بالفعل اهتمامًا كبيرًا بالعلامات التجارية .

الباحثة "كيم يونغ – هوي":

أدرجت كوريا الشمالية 43 علامة تجارية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية من عام 1998 إلى عام 2015. وبدأ الرقم في الارتفاع منذ عام 2016. وذلك بعد أن تولى "كيم جونغ – أون" السلطة. من 2016 إلى 2020 ، وصل العدد إلى 40 ، مما يعني أن كوريا الشمالية سجلت العديد من العلامات التجارية على مدى السنوات الخمس الماضية كما كانت خلال السنوات الـ 17 الماضية. في الماضي ، كان حجم صادرات كوريا الشمالية ضئيلًا. قبل التسعينيات ، على وجه الخصوص ، لم تكن العلامات التجارية مهمة حقًا لأن الدولة تقايض الدول الاشتراكية. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية ، شعرت كوريا الشمالية بالحاجة إلى التجارة مع الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية الأخرى. أنشأت قانون العلامات التجارية وبدأت في تسجيل العلامات التجارية بشكل جدي. ركز الزعيم الحالي "كيم جونغ – أون" تركيزًا كبيرًا على التجارة لإنعاش الاقتصاد المحلي. كان البلد يضغط من أجل تسجيل العلامات التجارية لدى الويبو في محاولة واضحة لتطوير سلع التصدير واستكشاف أسواق التصدير. أعتقد أن كوريا الشمالية ستسجل المزيد من العلامات التجارية في المستقبل .





انضمت كل من الكوريتين إلى المعاهدات الدولية بشأن العلامات التجارية وطلبات براءات الاختراع. لكن تسجيل العلامات التجارية لكوريا الجنوبية في الشمال محدود فقط والعكس صحيح. يبدو من الضروري أن يتعاون الجانبان في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية ، على الأقل بالنسبة للتبادلات الاقتصادية عبر الحدود.