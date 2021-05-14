خطة الحكومة الكورية لإنشاء سلسلة لتوريد أشباه الموصلات

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وسط النقص العالمي الحاد في توريد رقائق أشباه الموصلات، أعلنت الحكومة الكورية عن خطة لإنشاء أكبر سلسلة لتوريد أشباه الموصلات في العالم حتى عام 2030، وذلك في اجتماع عقد يوم الخميس الماضي.

وتهدف هذه الخطة إلى إنشاء بنية تحتية خاصة بتصميم وإنتاج رقائق أشباه الموصلات بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، لتتمكن من خلالها كوريا الجنوبية من قيادة الشبكة العالمية لتوريد أشباه الموصلات.

ويرجع السبب في إعداد هذه الاستراتيجية الخاصة بأشباه الموصلات بالتعاون بين القطاعين العام والخاص إلى تعرض سوق أشباه الموصلات العالمية لتغيرات بوتيرة سريعة، والحاجة إلى اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لمواجهتها.

وفي الواقع، تتعرض الشبكة العالمية لتوريد أشباه الموصلات لاهتزاز بسبب جائحة كورونا والمواجهة بين الولايات المتحدة والصين، مما تسبب في معاناة الصناعات المختلفة من نقص حاد في أشباه الموصلات، ومنها شركات صناعة السيارات.

إلى جانب هذا، هناك احتمال كبير بتعرض الاقتصاد العالمي لتغيرات بسبب الثورة الصناعية الرابعة.

ويمكن القول إن كوريا الجنوبية لا تزال تعتبر واحدة من بين أقوى دول العالم في مجال صناعة أشباه الموصلات، لكن لا يمكن الحفاظ على مكانتها الحالية إلا من خلال تنفيذ إصلاحات مستمرة، إذ أن هناك احتمالا لهزيمتها في أي وقت وسط التنافس الدولي الشديد.

وجعلت هذه المخاوف كوريا تدفع عجلة جديدة لقيادة صناعة أشباه الموصلات العالمية من خلال ضخ كمية ضخمة من الاستثمار والإصلاح.

وبموجب خطة الحكومة، سيتم استكمال وتوسيع المرافق ذات الصلة المنتشرة في مقاطعتي كيونغ كي وتشوتغ تشنغ، وإنشاء مرافق جديدة لرقائق أشباه الموصلات، لتتشكل من خلالها سلسلة توريد ضخمة وشاملة لأشباه الموصلات بشكل الحرف اللاتيني "كيه".

كما ستقوم بموجبها الشركات الكورية لأشباه الموصلات باستثمار أكثر من 510 تريليونات وون، أي ما يعادل حوالي 451 مليار دولار على مراحل، بدءا من هذا العام وخلال السنوات العشر القادمة.

ومن جانبها، ستقدم الحكومة الكورية دعما شاملا للشركات التي ستستثمر في الأبحاث والتطوير وإنشاء مصانع جديدة، من خلال تقديم مزايا ضريبية ومصرفية، وضمان توريد المياه الصناعية والكهرباء للمصانع.

كما تخطط الحكومة لتوفير 36 ألفا من الكوادر المؤهلة في مجال صناعة أشباه الموصلات خلال العشر سنوات القادمة.

وفي حالة تنفيذ هذه الخطة بشكل سلس، من المتوقع أن يشهد حجم صادرات كوريا من أشباه الموصلات زيادة من 99.2 مليار دولار في العام الماضي إلى 200 مليار دولار في عام 2030.