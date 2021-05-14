توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وإسرائيل

ⓒYONHAP News

وقعت كوريا الجنوبية وإسرائيل يوم الأربعاء الماضي في سيول اتفاقية للتجارة الحرة.

وتم توقيع الاتفاقية بين وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" ووزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي "عمير بيرتس".

وقد أعلنت كوريا الجنوبية وإسرائيل عن بدء المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة في شهر مايو من عام 2016، ثم توصل الجانبان إلى الاتفاقية في شهر أغسطس من عام 2019 بعد إجراء ست جولات من المفاوضات.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم البلدان بإزالة معظم الرسوم الجمركية على المنتجات التي سيستوردها كل طرف من الطرف الآخر، حيث ستستفيد كوريا الجنوبية من إزالة الرسوم الجمركية الإسرائيلية المفروضة على منتجاتها التصديرية، خاصة السيارات وقطع غيارها.

وستزيل كوريا الجنوبية الرسوم الجمركية على 95.2% من المنتجات المستوردة من إسرائيل، في حين ستزيل إسرائيل الرسوم الجمركية على 95.1% من المنتجات الكورية.

واتفق الجانبان على فتح سوقيهما من خلال تطبيق نظام قائمة سلبية ليفوق مستوى تحرير الأسواق بينهما المستوى الذي تقضي به الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية. كما اتفقا على تطبيق مبدئي المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر تفضيلا على الاستثمار، وذلك للشركات التي ليس لديها وجود في الدولة الأخرى، ضمن الجهود المشتركة لضمان مستوى عالٍ من حماية المستثمرين.

واتفقا أيضا على زيادة التعاون التقني المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الطيران والصحة والطب والبيانات الضخمة والطاقة المتجددة والزراعة والأغذية، من خلال إجراء أبحاث مشتركة ونقل التكنولوجيا وتبادل الزيارات بين الباحثين.

وسيتم بموجب الاتفاقية السماح للعمال الكوريين المقيمين في إسرائيل بتمديد إقامتهم هناك، وهي محدودة حاليا بـ63 شهرا.

وستساعد الاتفاقية على تعزيز القوة التنافسية للمنتجات التصديرية الرئيسية الكورية إلى إسرائيل، حيث سيتم بموجبها فورا إزالة الرسوم الجمركية البالغة 7% المفروضة على استيراد السيارات الكورية.

يشار إلى أن السيارات الكورية تصدرت سوق السيارات المستوردة في إسرائيل في عام 2019، بعد أن بلغت حصتها من إجمالي حجم السوق الإسرائيلية 17.6%، متغلبة على السيارات اليابانية التي بلغت حصتها 15.2%. ومن المتوقع أن تتسع الفجوة بين حصتي السيارات الكورية واليابانية بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وإسرائيل حيز التنفيذ.

ومن بين المنتجات الكورية الأكثر استفادة من توقيع الاتفاقية، قطع السيارات التي سيتم إزالة الرسوم الجمركية عليها والبالغة 12%، والمنتجات النسيجية، ومستحضرات التجميل.

ومن جانبها، ستزيل كوريا الجنوبية الرسوم الجمركية المفروضة على المعدات المستخدمة في إنتاج رقائق أشباه الموصلات بشكل فوري، ومعدات الأجهزة الإلكترونية في غضون 3 أعوام.

وبهذا، تعد كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع إسرائيل.

وأعربت وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" عن أملها في أن يسهم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين في إطلاق العنان للتآزر من خلال الجمع بين التقنيات الإسرائيلية الأصلية والتنافسية القوية للصناعات التحويلية الكورية.