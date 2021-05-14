Min-jung : 다들 얘기해봐. 이게 대체 무슨 시츄에이션이라 생각해?

اخبروني الآن، كيف ترون الموقف؟

Young-eun : 봐봐. 한때 같이 살았던 남녀가 심각하게 얘기하다가 여자가 울었어.

انظري. اثنان يعيشان معا منذ فترة طويلة دار بينهما شجار حاد فبكت المرأة.

그리고 그 길로 바로 남자 집으로 들어갔는데, 답은 나온 거 아니냐?

وبهذا الشكل دخلت بيت زوجها السابق. أليست الإجابة واضحة؟

Hyun-ju : 재결합이지?

بالتأكيد، سيتزوجان مرة أخرى.

Min-jung : 아우 속 터져. 지옥 같은 시집살이 싹 까먹고 또 똑같은

سينفجر قلبي. لقد نست الجحيم الذي اختبرته مع أهل زوجها؟

지옥행 급행열차에 올라타? 이 기집애 당장 끌어내려야 돼.

وتركب بنفسها نفس القطار السريع إلى جهنم. علينا الذهاب وسحبها عنوة فورا.

말 안 들으면 내가 전남편 머리채라도 잡을 거야!

إذا لم تسمع لنا سأجذب شعر زوجها السابق.

Hyun-ju : 김관장님 스포츠머리다.

ولكن رأس السيد كيم زوجها شعر رياضي قصير.





شرح التعبير

التعبير 속 터져 مكون من جزئين: 속 ، 터져

-속: تعني داخل الشيء ولكن هنا تعني "داخل الإنسان أو قلب الإنسان"

-터져 : من الفعل터지다، يعبر عن الإحساس بالاختناق والضيق أو الغضب الشديد لأن الأمور تسير على نحو غير مقبول.

-يمكن استخدام كلمة 가슴 بدلا من속، ليصبح التعبير 가슴터져.





شرح الأمثلة

1)

가.한 시간 넘게 기다렸는데 아직도 이렇게 줄이 길어?

أ. ننتظر منذ أكثر من ساعة ومع ذلك الطابور طويل جدا.

나.그러게 말이야. 속 터져서 더 이상 못 기다리겠다. 그냥 가자.

ب. بالضبط. لقد اختنقت لا يمكنني الانتظار أكثر. هيا نذهب.

-그러게 말이야تعني "بالضبط"، وتستخدم للتعبير على موافقة المتحدث على كلام الطرف الأخر.

2)

가.나한테 할 말이 뭔데?속 터지게 하지 말고 빨리 말해.

ماذا تريد أن تقول؟ اخبرني بسرعة ولا تجعلني اختنق.



