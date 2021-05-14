بي تي إس ضيفة في الحلقة الخاصة لمسلسل فريندز

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من المقرر أن تكون فرقة "بي تي إس" ضيفة في حلقة إعادة لم شمل مسلسل "فريندز" الأمريكي الخاصة والتي سيتم بثها يوم السابع والعشرين من مايو الجاري.

كما تضم قائمة الضيوف من النجوم الآخرين المشاركين في هذه الحلقة، المطرب "جاستن بيبر"، والمطربة "ليدي غاغا"، ونجم كرة القدم "ديفيد بيكهام"، والممثل الكوميدي "جينز كودن".

ويذكر أن مسلسل "فريندز" أي "الأصدقاء" هو مسلسل أمريكي كوميدي عرض ما بين عامي 1994 و2004 على 10 مواسم، ويعتبر واحدا من أشهر المسلسلات التلفزيونية على الإطلاق.

وقال المطرب "آر إم" قائد فرقة "بي تي إس" إنه تعلم اللغة الإنجليزية من خلال مسلسل "فريندز".