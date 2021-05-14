سفنتين تحصل على شهادة بلاتينيوم مزدوج في اليابان بألبومها الياباني الثالث

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حققت فرقة "سفنتين" إنجازا جديدا بعد أن تمكنت من الحصول على شهادة بلاتينيوم مزدوج من اتحاد الألبومات الياباني بألبومها المنفرد الياباني الثالث بعنوان "غير وحيد".

بهذا، استطاعت الفرقة الحصول على شهادة بلاتينيوم مزدوج للمرة الثانية في اليابان، حيث حصلت على أول شهادة بألبومها الياباني المنفرد الثاني بعنوان "زهرة ساقطة"، والذي تم الكشف عنه في شهر مايو من العام الماضي.

الجدير بالذكر أن اتحاد الألبومات الياباني يمنح أنواعا مختلفة من الشهادات حسب حجم مبيعات الألبومات، حيث يقدم الاتحاد شهادة ذهبية للألبومات التي تحقق مبيعات بأكثر من 100 ألف نسخة، وشهادة بلاتينيوم للألبومات التي تباع بأكثر من 250 ألف نسخة.

أما الألبومات التي تباع بأكثر من 500 ألف نسخة فتحصل على شهادة بلاتينيوم مزدوج.

وتجاوز حجم مبيعات ألبوم "غير وحيد" لفرقة "سفنتين" 500 ألف نسخة خلال 10 أيام من إصداره يوم الحادي والعشرين من أبريل الماضي في اليابان.