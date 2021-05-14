مشرحو الانتخابات الرئاسية يركزون على كسب تأييد الشباب

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يقترب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في كوريا، وتعتبر هذه الانتخابات ذات معنى خاص وأهمية ملحوظة بالنسبة للشعب الكوري وجميع الأحزاب السياسية لأن هذه الحكومة جاءت بعد عزل الرئيسة السابقة الموجودة في السجن حاليا، لذلك كانت تلبية لتطلعات الشعب الكوري نحو حكومة جديدة خالية من الفساد أو سوء استخدام السلطة والقوة.

أما الانتخابات القادمة فسوف تعتبر مناسبة لتقييم إنجازات الحكومة نحو الدولة والشعب، ولذلك بدأ كبار السياسيين ومسؤولي الأحزاب الحاكمة والمعارضة من الآن في الاستعداد للانتخابات. ووسط ذلك، يتطرق الذين سيرشحون أنفسهم للانتخابات إلى بعض التعهدات للحصول على تأييد فئة الشباب، وفي مقدمتهم حاكم مقاطعة "كيونغ كي" ثاني أكبر مقاطعة في البلاد. فقد وعد هذا الحاكم بتقديم دعم للشباب للسفر إلى الخارج، بحوالي 9 آلاف دولار، بشرط عدم التحاقهم بالجامعة. يرى هذا الحاكم أن الشباب يلتحقون بالجامعات بهدف الحصول على وظائف بعد التخرج، بدلا من رغبتهم في تعلم العلوم أو المعارف. وذلك يعتبر خسارة بالنسبة لهم خاصة في هذه الفترة المهمة من حياتهم، فبدلا من الحصول على الشهادة الجامعية، يسافرون إلى الخارج للتعرف على العالم ومراكمة الخبرات واكتشاف مواهبهم المهنية.

أما رئيس الحزب الحاكم السابق "إي ناك يون" فقد اقترح تقديم معونات مالية تبلغ ثلاثين مليون وون، أي 27 ألف دولار، لكل شاب يكمل الخدمة العسكرية كمبلغ للانطلاق الجديد في المجتمع. لكي يستطيع هؤلاء الشباب تحمل التكلفة اللازمة في الاستعداد للحصول على وظائف. أما رئيس الوزراء السابق "جونغ سي كيون" الذي استقال مؤخرا من منصبه لترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، فقد اقترح تقديم حساب البذور للمستقبل. بموجب ذلك، عندما يُولد طفل، تفتح له الحكومة حسابا وتودع مبلغا محددا، ثم عندما يبلغ هذا الطفل 20 سنة، تعطيه هذا الحساب الذي يوجد فيه مائة مليون وون، أي حوالي 90 ألف دولار. كل هذه الاقتراحات جاءت نتيجة لتأكد السياسيين من أهمية أصوات الشباب في العشرينيات والثلاثينيات، خلال الانتخابات التكميلية التي أُجريت في السابع من شهر أبريل. وبدلا من الآباء والأمهات، ستساعدهم الحكومة على الانطلاق الجديد في المجتمع أو في الجامعات.

من المتوقع أن تحصل هذه الاقتراحات ليس على تأييد الشباب فقط بل جيل الآباء والأمهات أيضا، إذا تحققت بالفعل. حيث أن كل هذه الاقتراحات جيدة ومشجعة للشباب، ولكن هناك بعض المخاوف بشأن زيادة كمية الضرائب الناجمة عن ذلك.