برامج تلفزيونية خاصة للمساعدة على النوم

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بدء بث بعض البرامج التلفزيونية الخاصة، التي يتم بثها وقت الخلود الى النوم. هذه البرامج التلفزيونية بعد بث حلقتها الأولى، ازدادت شعبيتها من قبل المشاهدين تدريجيا. حيث تبث حلقات هذه البرامج بعد منتصف الليل، أي الساعة الثانية عشرة والنصف. وتتنوع محتويات حلقات البرنامج، بما في ذلك طهي بعض الأطعمة.

وتتميز هذه البرامج بعدم وجود أي مذيع أو متكلم، بل تمتلئ الشاشة بمشاهد الطهي أو الطعام. والصوت الذي نستمع إليه هو صوت الفرن أو الغاز فقط. وبعد بثها بحوالي عشر دقائق تنتهي. واسم البرنامج هو "عشر دقائق صامتة" وتبث حلقاته من يوم الاثنين حتى يوم الخميس. وتشمل هذه البرامج طهي الأسماك أو اللحوم، ومشاهد مدينة تضم بعض المباني والجسور ومحطات القطار وميادين في وسط المدينة، بالإضافة إلى بعض المناظر الطبيعية مثل غابة خيزران، أو أسماك داخل بركة. يُشار الى أنه بعد بث أول حلقة تلقى مخرج البرنامج احتجاجا من قبل المشاهدين حول وجود خلل فني، بسبب هذه المحاولة الغريبة التي لم يكن المشاهدون معتادين عليها. لكن الآن يعبر المشاهدون عن عدم تمكنهم من النوم بدون هذا البرنامج، لأنهم يستريحون طوال المشاهدة.

تجدر الأشارة الى أن المسلسلات الدرامية ممتعة ومثيرة لكنها لا تجعل المشاهدين مستريحين إطلاقا. لكن الناس يريدون راحة نفسية كاملة. ووسط ذلك طرح أحد الفنادق في مدينة "بوسان" الساحلية منتجا سياحيا يمنح للنزلاء الاستماع إلى الأغاني في شرفة الغرفة المطلة إلى البحر. بسبب أن الناس لا يريدون المشاهدة، بل يريدون الاستماع فقط. لذلك تسجل المحتويات المصورة المتميزة بالصوت بدلا من الصور، أو المتميزة بالمناظر الطبيعية الساكنة، ملايين المرات من المشاهدة. ويظهر ذلك في جدول الأغاني الأخيرة أيضا، حيث تتميز أغلب الأغاني الموضوعة في الجدول بأنغام عاطفية ومريحة.