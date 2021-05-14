جيل الآباء يعاني في استخدام الماكينات

ⓒ Getty Images Bank

من بين أكبر الصعوبات التي يواجهها جيل الآباء والأمهات في المجتمع الكوري في الوقت الحالي، عدم تأقلمهم مع الماكينات. على سبيل المثال، في مطاعم الوجبات السريعة، يمكن طلب الأكل عبر الكشك او ماكينات الشراء الذاتية. لكن في بعض المطاعم يتم استخدام الماكينات فقط، لذلك يعاني البعض وأحيانا يستغرق الأمر بضع دقائق لتكملة عملية الطلب.

في هذا الصدد، انتشرت مؤخراً مقالة تدور حول قصة والدة كاتب المقالة، التي كانت غير معتادة على طريقة لطلب الأكل. حيث ظلت تلك السيدة لمدة 20 دقيقة أمام الماكينة لكي تطلب وجبة من الطعام السريع، لكنها فشلت في النهاية. فرجعت إلى منزلها بدون الوجبة. لكن ذلك لم يكن مقتصرا على كبار السن، بل بعض الصغار والشباب أيضا غير معتادين على معاملة الماكينات. لأن بعض الماكينات معقدة إلى حد كبير. مثلا يجب علينا لمس الشاشة حوالي 10 مرات في المتوسط من طلب شيء حتى دفع المبلغ، وهو ما يستغرق حوالي دقيقتين. ولكن إذا طلبنا ودفعنا للموظف مباشرة، فلن يستغرق الأمر سوى 30 ثانية فقط.

وايضا يعاني الأشخاص أمام الخيارات المنوعة غير المرغوبة، لأن الشاشة تظهر أنواعا متعددة من الوجبات والمشروبات والأطباق الجانبية. واذا أخطأ الشخص في النقر على زر، فأحيانا يجب عليه إلغاء جميع المراحل والرجوع إلى الشاشة الأولية، لكي يطلب من البداية مرة أخرى. لذلك أحيانا اذا كان المحل فارغا والموظفون غير مشغولين، في هذه الحالة يمكن الطلب منهم مباشرة لتوفير الجهد والوقت.

الجدير بالذكر أن عدد المقاهي والمطاعم المجهزة بالماكينات يزداد هذه الأيام، حتى في المحلات التي تعمل 24 ساعة، يجب دفع ثمن المشتريات عبر الماكينات، وذلك بسبب التطور الكبير في التكنولوجيا و طُرق الشراء.