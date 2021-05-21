معرض كنوز بركات المصرية في سيول





افتتح مركز بركات سيول معرضا أمس بعنوان "اللعبة الفانتازية: كنوز بركات المصرية".

ومن المتوقع أن يستمر المعرض حتى الحادي والعشرين من شهر أغسطس القادم.

وحاول المعرض إعادة تفسير لعبة اللوح المصرية القديمة الشهيرة المعروفة باسم سينت.

حيث يستعرض عددا كبيرا من الآثار المصرية التراثية ذات القيمة والندرة والشعبية والتي يحتفظ بها مركز بركات الذي يبلغ عمره مائة وخمسين عاما.

ويتيح هذا المعرض فرصة نادرة للزوار الكوريين للاستمتاع بالروائع الفنية المصرية القديمة، ومنها نُصُب للكتابة الهيروغليفية، وتمثال لرجل من عصر المملكة الجديدة، وتمثال الإلهة "باستيت " البرونزي ذات رأس قطة.

ويمكن زيارة المعرض من خلال الحجز المسبق عبر الإنترنت. ويتوقع أن يستغل الكثير من الكوريين هذه الفرصة الجميلة والنادرة ليتعرفوا على جمال وروعة الحضارة المصرية القديمة.