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أنهى "كوان بيونغ أوه" رئيس مؤسسة الترويج الكورية للتجارة والاستثمار "كوترا" فترة عمله يوم الاثنين الماضي بعد أن ألف كتابا متخصصا في الشرق الأوسط من أجل خدمة موظفي المؤسسة.

يذكر أنه كان يعمل سفيرا لكوريا لدى السعودية فيما بين عامي ألفين وخمسة عشر وألفين وثمانية عشر، وسرد في هذا الكتاب المعنون بـ"بحثا عن ازدهار الشرق الأوسط الجديد"، مختلف تجاربه في السعودية من أجل القضاء على سوء فهم القراء الكوريين حول الثقافة الإسلامية.

يشار أيضا إلى أنه كان يعمل في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية ثم في مؤسسة كوترا خلال الثلاثين سنة الماضية، ولذلك فقد أدرج في كتابه، كخبير في التجارة الدولية، أفكاره الخاصة حول طرق الأعمال في الشرق الأوسط.

وطرح كوان كتابه عبر نظام إدارة المعرفة التابع للمؤسسة ليخدم موظفيها كمرجع، ولم يقم بإصدار تجاري خاص اعتقادا منه أن هذا النوع من التبرع بالمعرفة يمثل آخر مهامه كرئيس للمؤسسة.

ويتكون الكتاب الذي يضم مائتي صفحة، من أربعة أقسام. القسم الأول بعنوان: إلى أي مدى تعرف عن السعودية؟ والقسم الثاني: بحثا عن ازدهار الشرق الأوسط الجديد.

والقسم الثالث: نظرة إلى خمس صناعات رئيسية في الشرق الأوسط. والقسم الرابع والأخير: مستقبل تعاوننا الدولي.

وقال كوان إن معظم الكوريين لديهم كمية غير قليلة من المعارف والمعلومات عن أمريكا وأوربا والصين واليابان، إلا أنهم لا يعرفون حسب اعتقاده عن تاريخ وثقافة السعودية وغيرها من دول الشرق الأوسط وأنماط حياة العرب.

وأضاف أنه شعر بالمضايقة عندما تولى منصب السفير في السعودية بسبب ندرة المعلومات عن الشرق الأوسط. ولهذا فقد بدأ يدون حقائق عنها بدقة وهو يلتقي بعدد من الشخصيات البارزة ويقرأ بعض الكتب ذات الصلة.

وبعد مرور سنة ونصف على عمله كسفير، بدأ ينشر سلسلة من المقالات بعنوان "حقائق عن السعودية" على حسابه عبر فيسبوك مما لقي تقديرا حسنا.

وبعد ذلك قام بتضمين تلك المقالات في كتابه. وقال كوان إنه عندما ننظر إلى الشرق الأوسط والإسلام والدول العربية من خلال أفكار مسبقة، يستولي علينا الجهل والأفكار الخاطئة.

كما أكد على أن موظفي المؤسسة عليهم أن يفهموا منطقة الشرق الأوسط بشكل صحيح ليدعموا الشركات الكورية.