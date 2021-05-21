السفير الكوري لدى البحرين يسلم تبرعا ماديا إلى الأولمبياد الخاص البحريني

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قام السفير الكوري لدى البحرين "جونغ هيه كوان " بتسليم تبرع مادي من الجالية الكورية هناك إلى الأولمبياد الخاص البحريني دعما للجهود الإنسانية التي يقدمها برنامج الأولمبياد البحريني لذوي الإعاقات الذهنية هناك.

وصرح السفير جونغ بأن أفراد الجالية الكورية في البحرين يعيشون وكأنهم في بلدهم الثاني، حيث ينخرطون في نشاطات مجتمعية من أجل التبادل الثقافي والحضاري ونقل التجارب الناجحة والمساهمة في الرقي بالمجتمع وهم يعتبرون أنفسهم جزءا منه.

وأكد على أن هذا الدعم يأتي إيمانا منهم بضرورة دعم إدماج ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بكل قوة من أجل مواصلة مسيرتهم وإثبات ذاتهم.

ومن جانبها أكدت المديرة الوطنية للأولمبياد الخاص البحريني "وفيقة جمال" على أن الجالية الكورية ظل لها دور كبير في السنوات الماضية في دعم الأولمبياد الخاص البحريني وان هذا الدعم المستمر ينصب في تطوير برامجها.