تنظيم مظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية في سيول

ⓒ YONHAP News

في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على مدينة غزة الفلسيطينية، شهدت مختلف العواصم العالمية بما فيها العاصمة سيول، تنظيم مظاهرات مدنية احتجاجا على الحكومة الإسرائيلة.

ففي الساعة الحادية عشرة من صباح الثامن عشر من هذا الشهر وأمام السفارة الإسرائيلية في سيول، نظمت رابطة العمال الكوريين وعدد من المقيمين الفلسطينيين والعرب في كوريا، مؤتمرا صحفيا طارئا يدعون فيه إسرائيل إلى وقف الهجمات فورا.

ورغم أن الرابطة الكورية اقترحت تنظيم المؤتمر بسرعة ليعقد في صباح يوم عادي إلا أن الكثير من الكوريين شاركوا فيه.

خاصة سمع عدد من الفلسطينيين عن تنظيم المؤتمر وشاركوا فيه وأعربوا عن الغضب على إسرائيل ودعوا إلى التضامن مع بلادهم.

وحتى قبل أن يبدأ المؤتمر، كانوا يحملون لافتات وصورا فوتوغرافية للفلسطينيين ضحايا الهجمات ويرددون هتافات تدعو إلى تحرير فلسطين.

وقد ندد المشاركون بالتمييز العنصري الإسرائيلي وشددوا على دعم المقاومة العادلة للفلسطينيين.

وقال مواطن فلسطيني اسمه "ياسر" إنه يشكر أولئك الذين تجمعوا في هذا المكان، مؤكدا على أن مقاومة الفلسطينيين الذين يتصدون لإسرائيل، التي تعتبر آخر دولة استعمارية بعد سقوط الاستعمارية اليابانية، عادلة تماما مثل كفاح المناضلين الكوريين للاستقلال.

كما قال الناشط الكوري "لي وان اونغ" من رابطة العمال الكوريين، إن الفلسطينيين لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحبس الناس في أكثر الأماكن كثافة من حيث عدد السكان في العالم ويطلقون عليهم نيران المدافع.

وانتقد وزارة الخارجية الكورية قائلا إنها أصدرت تعليقات لا تكشف عن الحقائق هناك لتدعم الموقف الإسرائيلي ضمنيا.

علاوة على ذلك صرحت الطالبة الجامعية الكورية "يانغ صون كيونغ" بأن الكثير من الطلاب والشباب الكوريين يدعمون مقاومة الفلسطينيين ضد إسرائيل مثلما دعموا حركة المقاومة في هونغ كونغ وحركة أهمية حياة السود في أمريكا والمقاومة المدنية في ميانمار.