كيفية تعامل كوريا الشمالية مع النفايات

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مع تزايد كمية النفايات التي تسبب صداعا كبيرا للعالم بأسره، أصبحت القضايا البيئية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي كوريا الجنوبية، تنظم الحكومات المحلية برامج وحملات مختلفة لتقليل النفايات، فماذا عن الوضع في كوريا الشمالية؟

الأستاذة في معهد تعليم التوحيد البروفسورة "جونغ أون تشان ":

منذ أن هربت من كوريا الشمالية وجئت إلى كوريا الجنوبية، فوجئت كثيرا برؤية هذا الكم الهائل من القمامة. بشكل عام، تزداد كمية النفايات الصناعية بما يتماشى مع نظام الإنتاج الضخم والتعبئة الزائدة وظهور حاويات مصنوعة من مواد جديدة ومختلفة. الصناعات الكورية الشمالية أقل تقدما من الصناعات الكورية الجنوبية، لذا فإن كمية النفايات الصناعية في كوريا الشمالية ليست كبيرة مثل كوريا الجنوبية. أيضا تستخدم كوريا الجنوبية الغاز، بينما تعتمد معظم المناطق في كوريا الشمالية على الفحم أو قوالب الفحم. ويستخدم الفحم البني في محافظة شمال هام كيونغ، ويتم تضمين رماد قوالب الفحم ورماد الفحم في النفايات.





في كوريا الجنوبية، ظهر مفهوم فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن القمامة في أوائل التسعينيات، ودخل نظام التخلص من النفايات على أساس الحجم حيز التنفيذ في عام 1995. ومنذ ذلك الوقت نما الوعي العام بإعادة تدوير النفايات في البلاد. فكيف يتخلص الكوريون الشماليون من القمامة؟

الأستاذة في معهد تعليم التوحيد البروفسورة "جونغ أون تشان ":

في كوريا الشمالية، تقوم وحدات الحي التي يتم استدعاؤها في كل منطقة بفصل النفايات أو إعادة تدويرها في مكب عام للنفايات. أصغر برنامج ضمن مراقبة الحيّ، وحدة "مين بان" التي تتكون من 20 إلى 30 أسرة. بشكل عام، تستخدم عشر وحدات أي 300 أسرة مكبا عاما واحدا، وتدفع ثمن شاحنات البضائع والبنزين. هذا يعني أن كل أسرة تشترك في تكلفة التخلص من النفايات، مثل طريقة التخلص من النفايات في الجنوب.





أدت جائحة كورونا إلى زيادة ما يسمى بـ"الاستهلاك اللا تلامسي" بشكل كبير، مع زيادة كمية البضائع التي يتم توصيلها للمنازل. ونتيجة لذلك، تتراكم الحاويات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وأنواعٌ أخرى من النفايات البلاستيكية، مما يتسبب في المزيد من المشاكل البيئية في كوريا الجنوبية. والوضع في الشمال ليس مختلفا عن ذلك.

الأستاذة في معهد تعليم التوحيد البروفسورة "جونغ أون تشان ":

يمكن العثور على نفايات المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة في كوريا الشمالية أيضا. لكن العناصر ذات الاستخدام الفردي في الشمال ليست متنوعة مثل تلك الموجودة في كوريا الجنوبية، كما أن التغليف أبسط أيضا. عند طلب الطعام في الشمال، يحضر بعض الأشخاص أطباقهم الخاصة إلى المطاعم ويأخذون الطعام إلى المنزل، بينما تقدم بعض المطاعم الوجبات للعملاء ثم تسترجع أطباقها لاحقا. وفي المناطق الريفية، يتم لف البيض في الغالب بالقش، ويستخدم العديد من المستهلكين الأكياس المصنوعة من القماش أو المواد الطبيعية، بينما توجد الأكياس والحاويات البلاستيكية في المدن الكبرى.





عانت كوريا الشمالية منذ فترة طويلة من نقص المواد الخام بسبب العقوبات الدولية. وجاءت جائحة كورونا التي أجبرت كوريا الشمالية على إغلاق حدودها، مما جعل المواد الخام أكثر ندرة في البلاد. وقد اعتمد مجلس الشعب الأعلى قانونا بشأن إعادة التدوير في أبريل من العام الماضي، في محاولة لمعالجة الصعوبات الاقتصادية من خلال الاعتماد على الذات.

الأستاذة في معهد تعليم التوحيد البروفسورة "جونغ أون تشان ":

إعادة التدوير في كوريا الشمالية تعني جمع وإعادة استخدام النفايات. تمثل الصين 95% من التجارة الخارجية لكوريا الشمالية. لكن التجارة الثنائية عبر الحدود تم حظرها، مما جعل من المستحيل على كوريا الشمالية استيراد المواد الخام من الصين. لإنتاج السلع محليا وزيادة الإنتاج باستخدام الموارد القابلة لإعادة التدوير، تبنت كوريا الشمالية قانون إعادة التدوير. تقوم الدولة بتعبئة جميع المواد المتاحة القابلة لإعادة التدوير، بما في ذلك الورق والخردة المعدنية والنفايات البلاستيكية ونفايات الزجاج وحتى نعال الأحذية. بعد سن قانون إعادة التدوير، أنشأت كوريا الشمالية قسم إعادة التدوير في وزارة الصناعات الخفيفة واستثمرت موارد كبيرة في البحث عن التكنولوجيا المتعلقة بإعادة التدوير.





ومنذ أن دخل قانون إعادة التدوير حيز التنفيذ في كوريا الشمالية، كان على السكان جمع النفايات للوفاء بحصصهم.

الأستاذة في معهد تعليم التوحيد البروفسورة "جونغ أون تشان ":

يتعين على الأسر وأماكن العمل والمدارس تلبية حصص جمع النفايات الخاصة بهم، ويجب عليهم أداء مهمتهم حتى عن طريق جمع القمامة في الشوارع. لكن هذا قد لا يكون كافيا. لذلك، ظهرت خدمة جديدة مؤخرا، حيث إذا دفع شخص ما رسوما معينة، فإن الخدمة تتولى جمع النفايات بدلا منه. تدير كوريا الشمالية أيضا متاجر لشراء النفايات، بما في ذلك الزجاجات الفارغة، أو تبادل النفايات مع الضروريات اليومية. عند القيام بذلك، تشجع الدولة الناس على المشاركة بنشاط في برنامج إعادة التدوير.

ولتنفيذ مشروع إعادة التدوير في كوريا الشمالية، قام معهد أبحاث البيئة في أكاديمية الدولة للعلوم، وقسم الكيمياء في جامعة "كيم إيل سونغ"، وكلية الهندسة الحرارية في جامعة "كيم تشيك" للتكنولوجيا، ووزارة الصناعات الخفيفة، بتطوير معالجة نفايات جديدة، كما أنشأت الدولة مراكز توزيع للعلوم والتكنولوجيا في كل وحدة من أجل تطوير تكنولوجيا إعادة التدوير بمفردها. وقدمت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أمثلة ناجحة لإعادة التدوير بناء على أفكار إبداعية من أجل تعزيز تنفيذ قانون إعادة التدوير.

الأستاذة في معهد تعليم التوحيد البروفسورة "جونغ أون تشان ":

تستخدم كوريا الشمالية نفايات الزيوت الصناعية لإنتاج الطلاء، وتصنع القبعات من بقايا القماش، كما يتم إنتاج البروتين باستخدام مياه الصرف الناتجة عن عملية لف الحرير من الشرانق. تستخدم الدولة طرقا مختلفة لتحويل النفايات الصناعية إلى موارد مفيدة. على سبيل المثال، يمكن فصل جزء من أنبوب معجون الأسنان لعمل أنبوب معجون أسنان جديد، كما يمكن استخدام المنتجات الثانوية من مصانع الآلات لإنتاج كتل الرصف. لكن لا يزال يتعين على كوريا الشمالية استيراد بعض المواد الخام التي لا يمكن استبدالها بموارد معاد تدويرها. وبهذا المعنى، فإن مشروع إعادة التدوير في الدولة له حدود.





تقوم كوريا الشمالية بحملة إعادة التدوير بغرض التنمية الاقتصادية والصناعية، وليس في ضوء حماية البيئة. ومن الواضح أن هناك قيودا قوية أمام إيجاد حل شامل لمشكلة نقص المواد الخام من خلال إعادة التدوير.