إمكانية عودة الطلاب إلى المدارس في كوريا الجنوبية

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تتسارع خطوات تطبيع التعليم المدرسي في كوريا الجنوبية بعد تعطله بسبب وباء كورونا.

فقد بدأت الحكومة الكورية في اتخاذ التدابير العملية اللازمة لعودة الطلاب إلى المدارس حضوريا اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني، بعد أن أعلن كل من رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" ووزيرة التعليم "يو أون هيه" عن سياسة الحضور المدرسي الكامل بدءا من الفصل الدراسي الثاني.

وفي هذا الصدد، عقدت وزارة التعليم يوم الاثنين الماضي اجتماعا استشاريا للخبراء ذوي الصلة بالحجر الصحي المدرسي لبحث القضايا المتعلقة بالإجراءات الصحية اللازمة استعدادا لعودة الطلاب للمدارس.

وفي كلمة ألقتها في الاجتماع، قالت وزيرة التعليم "يو أون هيه" إن تطبيع التعليم المدرسي من خلال حضور الطلاب يعد أهم الإجراءات الهادفة إلى استعادة العملية التعليمية، مؤكدة على عزمها اتخاذ إجراءات لعودة الطلاب إلى المدارس في بداية الفصل المدرسي الثاني.

وأكدت الوزيرة "يو" أن معدل تأكيد الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب من رياض الأطفال وحتى المدارس الثانوية بلغ 18.9 شخص من بين كل 100 ألف، بينما بلغ المعدل لجميع سكان كوريا 25.1 شخص من بين كل 100 ألف. وأضافت أن الوزارة ستراقب عن كثب ما الذي سيحدث بشأن معدل الإصابة بالفيروس لدى الطلاب حتى نهاية شهر يونيو بشكل متزامن مع الحفاظ على مستوى الإجراءات الاحترازية الحالية في المدارس.

وشددت "يو" على ضرورة تلبية المتطلبات الأساسية المختلفة، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية الشاملة في المدارس، من أجل عودة جميع الطلاب حضوريا للمدارس.

ومن جانبها، أكدت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ" يوم الاثنين الماضي على ضرورة أن يكون قرار عودة الطلاب للمدارس قائما على الوضع في الاعتبار مختلف الجوانب، بما في ذلك حجم واتجاه الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد وفي المدارس.

وأضافت أنه مازال هناك احتمالا لانتقال فيروس كورونا من خلال المعاهد التعليمية الخاصة والمدارس، ملمحة بذلك إلى موقف سلبي بشأن عودة الطلاب حضوريا إلى المدارس.

الجدير بالذكر أن سنغافوره وبريطانيا والصين قد سمحت لجميع الطلاب بالعودة إلى مدارسهم، بينما بلغ معدل الفصول المدرسية بحضور الطلاب في كوريا الجنوبية 73%، وفي ألمانيا 70%.