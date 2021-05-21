إتزي تكشف عن نسخة إنجليزية لأغنيتها الأخيرة

الدكتور شرقاوي وجيه عبد الباقي: تجربة كوريا في مكافحة كورونا مبهرة
2021-05-21
#أخبار الساحة الفنية l 2021-05-21
ستكشف فرقة "إتزي" النسائية عن نسخة إنجليزية لأغنيتها الأخيرة بعنوان "مافيا في الصباح".
وتعد هذه الأغنية الأغنية الرئيسية لألبوم الفرقة الرابع بعنوان "خمن من" الذي تم الكشف عنه يوم الثلاثين من أبريل الماضي.
وقد ظهرت الفرقة لأول مرة في قائمة "بيلبورد" بألبومها الأخير، واحتلت المرتبة الـ148 في قائمة "بيلبورد 200".
2021-05-21
2021-05-21
2021-05-21
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